search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 13:04

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

15.08.2025 13:04
kreas-ygeia-new

Τα τριγλυκερίδια είναι ένα τύπος λιπαρών που έχει συσχετιστεί με την καρδιακή υγεία. Ο οργανισμός μας σίγουρα χρειάζεται ένα επίπεδο τριγλυκεριδίων για την εύρυθμη λειτουργιά του, αλλά όταν οι τιμές τους είναι υψηλές τότε μπορεί να απειληθεί η καρδιαγγειακή υγεία με κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Τιμές τριγλυκεριδίων πάνω από 200mg/dL αυξάνουν κατά 25% τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Συστήνεται οι τιμές τους να μην υπερβαίνουν τα 150mg/dL.

Η υπερτριγλυκεριδαιμία (η αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίμα πάνω από το φυσιολογικό) αυξάνει επίσης τον κίνδυνο οξείας παγκρεατίτιδας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή μέρους του πακρέατος.

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η περιφερική αγγειακή νόσος και η λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελούν επίσης σημαντικές επιπλοκές της υπετριγλυκεριδαιμίας.

Η αντιμετώπιση

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώεσετε τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σας σε λίγους μήνες. Το πρώτο βήμα ωστόσο να διαπιστώσετε τους λόγους που αυτά έχουν αυξηθεί π.χ. φαρμακευτική αγωγή, προβλήματα υγείας, απρόσεκτη διατροφή και τρόπος ζωής.

Το επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας για να δείτε πως μπορείτε να επαναφέρετε τις τιμές των τριγλυκεριδίων σε φυσιολογικά επίπεδα. Ενδεχομένως να σας συστήσει αγωγή ή την αντιμετώπιση υποκείμενων προβλημάτων υγείας που ευθύνονται για την υπερτριγλυκεριδαιμία.

Αναμφίβολα όμως θα χρειαστούν και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και διατροφής.

Το αλκοόλ, τα λιπαρά, οι ραφιναρισμένοι υδατάνθρακες και τα σάκχαρα (φροντίστε να διαβάζετε τις ετικέτες για τα κρυμμένα σάκχαρα κάθε είδους) απότελούν τέσσερις σημαντικούς διατροφικούς ενόχους για την αύξηση των τριγλυκεριδίων.

Επομένως η αποφυγή τους οδηγεί στην μείωση των τριγλυκεριδίων και στη διατήρησή τους σε υγιή επίπεδα.

Επίσης αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, καθαρής πρωτείνης και ημίπαχων λαχανικών. Φροντίστε ακόμη η κύρια πηγή λιπαρών στη διατροφή σας να είναι από το ελαιόλαδο.

Καλό είναι επιπρόσθετα να μην τρώτε αργά το βράδυ, αλλά και να μην ξεχνάτε γεύματα. Προτιμήστε τα μικρά και συχνά γεύματα στη διάρκεια της ημέρας.

Σημαντικό είναι επίσης να εντάξετε την κίνηση και την άθληση στο ημερήσιο πρόγραμμά σας.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Το καλοκαιρινό φρούτο «υπερτροφή» που «ρυθμίζει» τη χοληστερόλη και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

Έρευνα: Η άσκηση 30 λεπτών μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων κατά 30%

Έμφραγμα: Ποια καλοκαιρινά φρούτα μειώνουν τον κίνδυνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

VOULA_PATOULIDOU_new
LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram – «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

mazonakis-evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για Μαζωνάκη: «Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:29
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

1 / 3