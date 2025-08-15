Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

Τα τριγλυκερίδια είναι ένα τύπος λιπαρών που έχει συσχετιστεί με την καρδιακή υγεία. Ο οργανισμός μας σίγουρα χρειάζεται ένα επίπεδο τριγλυκεριδίων για την εύρυθμη λειτουργιά του, αλλά όταν οι τιμές τους είναι υψηλές τότε μπορεί να απειληθεί η καρδιαγγειακή υγεία με κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Τιμές τριγλυκεριδίων πάνω από 200mg/dL αυξάνουν κατά 25% τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Συστήνεται οι τιμές τους να μην υπερβαίνουν τα 150mg/dL.

Η υπερτριγλυκεριδαιμία (η αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίμα πάνω από το φυσιολογικό) αυξάνει επίσης τον κίνδυνο οξείας παγκρεατίτιδας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή μέρους του πακρέατος.

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η περιφερική αγγειακή νόσος και η λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελούν επίσης σημαντικές επιπλοκές της υπετριγλυκεριδαιμίας.

Η αντιμετώπιση

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώεσετε τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σας σε λίγους μήνες. Το πρώτο βήμα ωστόσο να διαπιστώσετε τους λόγους που αυτά έχουν αυξηθεί π.χ. φαρμακευτική αγωγή, προβλήματα υγείας, απρόσεκτη διατροφή και τρόπος ζωής.

Το επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας για να δείτε πως μπορείτε να επαναφέρετε τις τιμές των τριγλυκεριδίων σε φυσιολογικά επίπεδα. Ενδεχομένως να σας συστήσει αγωγή ή την αντιμετώπιση υποκείμενων προβλημάτων υγείας που ευθύνονται για την υπερτριγλυκεριδαιμία.

Αναμφίβολα όμως θα χρειαστούν και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και διατροφής.

Το αλκοόλ, τα λιπαρά, οι ραφιναρισμένοι υδατάνθρακες και τα σάκχαρα (φροντίστε να διαβάζετε τις ετικέτες για τα κρυμμένα σάκχαρα κάθε είδους) απότελούν τέσσερις σημαντικούς διατροφικούς ενόχους για την αύξηση των τριγλυκεριδίων.

Επομένως η αποφυγή τους οδηγεί στην μείωση των τριγλυκεριδίων και στη διατήρησή τους σε υγιή επίπεδα.

Επίσης αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, καθαρής πρωτείνης και ημίπαχων λαχανικών. Φροντίστε ακόμη η κύρια πηγή λιπαρών στη διατροφή σας να είναι από το ελαιόλαδο.

Καλό είναι επιπρόσθετα να μην τρώτε αργά το βράδυ, αλλά και να μην ξεχνάτε γεύματα. Προτιμήστε τα μικρά και συχνά γεύματα στη διάρκεια της ημέρας.

Σημαντικό είναι επίσης να εντάξετε την κίνηση και την άθληση στο ημερήσιο πρόγραμμά σας.

Πηγή: ygeiamou

