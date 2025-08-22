Πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη διαχείριση των πτητικών μέσων και συγκεκριμένα των Canadair και όχι των… «Κασκαντέρ» όπως κάποιοι νομίζουν στη ΝΔ, εγείρονται στη χώρα μας, μετά τις δεκάδες εστίες φωτιάς που καταγράφονται και το φετινό καλοκαίρι. Δεν είναι λίγες οι φωνές και οι καταγγελίες πολιτών όπου μιλούν είτε για πλήρη απουσία, είτε για καθυστερημένη επέμβαση, είτε για ελάχιστες δυνάμεις στο πεδίο.

Η κυβέρνηση με τη σειρά της μετά από κάθε μεγάλη φωτιά τα τελευταία 6 χρόνια ακολουθεί το γνωστό παραμύθι. Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, λίγο οι εμπρηστές, λίγο η μετατόπιση της ευθύνης στις δημοτικές αρχές, λίγο η γνωστή υπόσχεση ότι σύντομα θα έχουμε καινούργια Canadair. Με αυτά που έχουμε ήδη όμως τι γίνεται;

Την ίδια ώρα, δεκάδες δημοσιεύματα του τύπου «πανηγυρίζουν» ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα έχουμε στην Ελλάδα, το πρώτο Canadair 515 που θα σβήνει φωτιές και τη νύχτα. Σε δύο χρόνια δηλαδή και αν! Αλλά αυτά που έχουμε στη χώρα γιατί δεν τα αξιοποιούμε όλα; Γιατί δεν μπορούν πετάξουν σε πολλές περιπτώσεις; Όταν ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος ήταν όλα έτοιμα όπως θα έπρεπε και όπως συνέβαινε στο παρελθόν; Γιατί στέλνουμε στο εξωτερικό βοήθεια, τη στιγμή που η χώρα μας έχει έλλειψη από Canadair;

Ο κ. Χάρης Χαριτίδης, σμηναγός και μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας, έχοντας 10ετη εμπειρία στα Canadair μιλά στο topontiki.gr και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές γύρω από τα πτητικά μέσα και τη χρήση τους στη χώρα μας.

Θέλοντας να μας δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες για τα Canadair, ξεκίνησε με τα εξής: «το θέμα δεν είναι πόσα έχουμε, αλλά πόσα πετούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Αυτό σχετίζεται με τις βλάβες και τις διαθεσιμότητες. Στη διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου δεν μπορούν να πετάξουν όλα, λόγω των επιθεωρήσεων που γίνονται».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι κάποιες από τις επιθεωρήσεις των αεροσκαφών δεν γίνονται καν στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει καθυστερήσεις στην παράδοση.

Τι σημαίνει όπως επιθεώρηση για ένα Canadair; Όπως μας εξήγησε «όταν τα αεροσκάφη συμπληρώνουν έναν αριθμό πτήσεων ή έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών καθηλώνονται. Γίνονται κυριολεκτικά φύλλο και φτερό. Ελέγχονται για ρωγμές ή διαβρώσεις λόγω και του αλατιού. Κάθε περιοχή περνά από ενδελεχή έλεγχο».

Αναφερόμενος στον κλάδο του, ο κ. Χαριτίδης σημείωσε ότι δεν έχει προσεχθεί από τους αρμόδιους και αυτό αποτυπώνεται από το γεγονός ότι καταγράφεται σημαντική μείωση στους μηχανικούς αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια.

Τα Canadair δεν είναι έτοιμα από την 1 Μαΐου

«Είναι απορίας άξιο γιατί ενώ τα αεροσκάφη μπορούν να ελέγχονται εδώ από την Πολεμική Αεροπορία, επιλέγουμε να τα στέλνουμε στο εξωτερικό με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια τα Canadair δεν είναι έτοιμα από την 1 Μαΐου όπως θα έπρεπε, αλλά πολύ… αργότερα. Σε αυτό κρατείστε ότι τον Αύγουστο κάποια μπορεί να βγουν off λόγω των πολλών ωρών ή λόγω των βλαβών. Άρα αυτά που διαθέσιμα είναι πραγματικά λίγα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν έχουμε τη σωστή αναλογία πτητικών μέσων. Για παράδειγμα, τα Πεζετέλ χωρούν μόλις 1 τόνο νερού και χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο ανεφοδιασμού (2-3 ώρες), σε αντίθεση με τα Canadair που χωρούν 5 τόνους και ανεφοδιάζονται πολύ πιο γρήγορα. Άρα το να έχεις για παράδειγμα 10 Πεζετέλ και 5 Canadair δεν βοηθάει και πολύ στην κατάσβεση μιας φωτιάς. Μάλλον αντίθετα θα έπρεπε να είναι τα νούμερα. Τα Canadair είναι τα καλύτερα «εργαλεία» που έχουμε!

Τα παλιά Canadair δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από τους 38 βαθμούς

Όσον αφορά την ηλικία των Canadair τόνισε ότι τα «καινούργια» είναι άνω των 20 ετών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μας αποτελείται από αεροσκάφη 50 ετών, τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου.

«Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συγκεκριμένα αεροσκάφη (CL-215) αποτελούν εκθεσιακά εκθέματα. Και για να προλάβω τους κακοπροαίρετους που θα πουν ότι σε άλλες χώρες επιχειρούν κανονικά, θα τους απαντήσω πως ισχύει, αλλά πώς πετούν; Με καινούργιο κινητήρα (που αλλάζει σημαντικά το Canadair) και σημαντικές αναβαθμίσεις και δομικές αλλαγές. Κάτι που δεν ισχύει για τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτησή μας γιατί στέλνουμε Canadair ως βοήθεια σε άλλες χώρες της ΕΕ, αφού δεν μας περισσεύουν απάντησε πως «όντως είναι προκλητικό γιατί δεν έχουμε πολλά. Αναρωτηθείτε όμως γιατί στέλνουμε κατά βάση Canadair και όχι τα υπόλοιπα πτητικά μέσα, όπως τα Πεζετέλ. Γιατί είναι τα πλέον αποτελεσματικά. Αν στείλεις τα άλλα είναι σαν πηγαίνεις στον πόλεμο με μαχαίρι. Θα γελά η υπόλοιπη Ευρώπη μαζί μας».

Επιπλέον, για να μας δώσει ένα παράδειγμα για το πως νιώθουν οι πιλότοι στα παλιά αεροσκάφη μας είπε τα εξής: «σκεφτείτε έναν οδηγό σε ένα αμάξι 50 ετών και σε ένα αμάξι καινούργιο. Πώς στρίβει, πώς επιταχύνει, πώς φρενάρει, αν μπορεί να προσπεράσει. Το ίδιο ισχύει για τα αεροσκάφη».

Οι πιλότοι νιώθουν εξαντλημένοι

Συνεχίζοντας να μιλά για τους πιλότους, υπογράμμισε ότι νιώθουν εξαντλημένοι, ενώ πολλοί από αυτούς σκέφτονται να αποχωρήσουν από την πολεμική αεροπορία λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Ειδικά, με αυτό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, τη στιγμή που εκείνοι και οι πυροσβέστες ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους, ξεπεράστηκε κάθε όριο προκλητικότητας.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι δύσκολα το 2027 θα έχουν έρθει στη χώρα μας τα νέα Canadair, αφού η κατασκευάστρια εταιρεία έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα σε άλλη εταιρεία, η οποία ψάχνει τουλάχιστον 30 παραγγελίες για να βάλει μπροστά τη γραμμή παραγωγής. Επίσης, σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις παρατηρούνται καθυστερήσεις.

«Μακάρι να έρθουν σύντομα, γιατί όντως τα χρειαζόμαστε. Το βράδυ θα είναι πιο αποδοτικές οι ρίψεις, αφού οι θερμοκρασίες είναι καλύτερες. Αλλά πιστεύω ότι αν μια άλλη χώρα έχει κάνει μεγαλύτερη παραγγελία από εμάς, τότε θα δοθεί σε αυτήν προτεραιότητα», κατέληξε.

