search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 12:07
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 11:12

Η Γκίλφοϊλ θα κάνει ταξίδι-αστραπή στην Αθήνα τις 7 Σεπτεμβρίου – Προσκεκλημένη σε παρουσίαση βιβλίου

23.08.2025 11:12
kimberli gkilfoil 77650- new

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να περιμένει ακόμη την επισημοποίηση του διορισμού της για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ωστόσο στις 7 Σεπτεμβρίου θα έρθει στην Αθήνα, σε ένα ταξίδι-αστραπή.

Η Ελένη Μπούση, προσωπική της φίλη, παρουσιάζει στις 7 Σεπτεμβρίου στη Γλυφάδα το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες».

Η Γκίλφοϊλ σύμφωνα με το ekklisiaonline (ο εκδότης του, Ανδρέας Καραγιάννης θα είναι και εκ των ομιλητών στη παρουσίαση) ανέφερε πως η Αμερικανίδα δικηγόρος και πολιτικός αποδέχτηκε την πρόσκληση της πολύ καλής της φίλης και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρουσιάστρια θα είναι η Βίκυ Καγιά και ομιλητές οι Γιάννης Σμαραγδής, Μιμή Ντενίση, Άλκηστις Δήμα, Ανδρέας Καραγιάννης και Νίκος Φλώρος.

Διαβάστε επίσης:

«Βασιλικότερος του βασιλέως» ο Πλεύρης – Μήπως να το ξαναδεί;

Μεταναστευτικό – Λέσβος: Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βλέπει εισβολή όπως στην Κύπρο και αποθεώνει τον Μουτζούρη (Video)

Παπασταύρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 56χρονη νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα – Κατέρρευσε καθώς αναζητούσε βοήθεια

fotia-dervenoxoria
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Παξών για τον πνιγμό της 4χρονης: «Αγνοούνταν για 1 ώρα» – Στον εισαγγελέα η μητέρα της

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Πλήθος κόσμου στη κηδεία του (pics)

trump 5554- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πίεσε την Intel να παραχωρήσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 10% των μετοχών της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 12:02
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 56χρονη νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα – Κατέρρευσε καθώς αναζητούσε βοήθεια

fotia-dervenoxoria
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Παξών για τον πνιγμό της 4χρονης: «Αγνοούνταν για 1 ώρα» – Στον εισαγγελέα η μητέρα της

1 / 3