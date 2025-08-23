Η Γκίλφοϊλ θα κάνει ταξίδι-αστραπή στην Αθήνα τις 7 Σεπτεμβρίου – Προσκεκλημένη σε παρουσίαση βιβλίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να περιμένει ακόμη την επισημοποίηση του διορισμού της για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ωστόσο στις 7 Σεπτεμβρίου θα έρθει στην Αθήνα, σε ένα ταξίδι-αστραπή.
Η Ελένη Μπούση, προσωπική της φίλη, παρουσιάζει στις 7 Σεπτεμβρίου στη Γλυφάδα το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες».
Η Γκίλφοϊλ σύμφωνα με το ekklisiaonline (ο εκδότης του, Ανδρέας Καραγιάννης θα είναι και εκ των ομιλητών στη παρουσίαση) ανέφερε πως η Αμερικανίδα δικηγόρος και πολιτικός αποδέχτηκε την πρόσκληση της πολύ καλής της φίλης και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα γι’ αυτόν τον σκοπό.
Στην παρουσίαση του βιβλίου παρουσιάστρια θα είναι η Βίκυ Καγιά και ομιλητές οι Γιάννης Σμαραγδής, Μιμή Ντενίση, Άλκηστις Δήμα, Ανδρέας Καραγιάννης και Νίκος Φλώρος.
