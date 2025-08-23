search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 12:06
ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 11:32

Τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Πλήθος κόσμου στη κηδεία του (pics)

23.08.2025 11:32
feretro-simaia-vesyropoulos

Με την ελληνική σημαία πάνω από το φέρετρο μεταφέρθηκε η σορός του Απόστολου Βεσυρόπουλου εντός του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ο Γ.Γ. της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη από ανακοπή, σε ηλικία 59 ετών, ενώ ήταν διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική.

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολιτικά στελέχη δίνουν το παρόν στην κηδεία του «ψηλού» όπως τον αποκαλούσαν στη ΝΔ.

Βουλευτές, υπουργοί, ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και επιχειρηματίες βρίσκονται στον Ιερό ναό για να αποχαιρετήσουν τον 59χρονο πολιτικό.

Στην κηδεία δίνει το παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε εικόνες:

