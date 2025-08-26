Η περίεργη επιμονή του δημάρχου για προτομή του Γιάννη Κεφαλογιάννη διχάζει το Ρέθυμνο

Η πρόθεση κάποιων στο Ρέθυμνο, που φαίνεται ότι έχουν πείσει και τον δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη, να τοποθετηθεί προτομή του πρώην υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη της ΝΔ στην πόλη, φέρνει αναταράξεις στην περιοχή.

Και πολλές αντιδράσεις φυσικά. Βλέπετε δεν είναι σύνηθες να φτιάχνονται προτομές σε βουλευτές ή υπουργούς μίας σχετικά πρόσφατης περιόδου, καθώς οι πολιτικές διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι ακόμα νωπές και είναι, για διάφορους λόγους, αδύνατη μία γενική αναγνώριση, η οποία θα επέτρεπε μία τέτοια ενέργεια.

Μάλιστα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης απέρριψαν προ ημερών την πρόταση για προτομή στον Δημοτικό Κήπο.

Αλλά για κάποιο λόγο που εκείνος γνωρίζει καλύτερα, ο δήμαρχος επανέρχεται και ζητά… αναθεώρηση της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει «ατυχή».

«Το σκεπτικό της απόρριψης βασίστηκε σε τεχνικής φύσεως θέματα και όχι στην προσωπικότητα του τιμώμενου» έλεγε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μαρινάκης.

Παρά τις πιέσεις όμως που άσκησε, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 25 Αυγούστου, τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας επιβεβαίωσαν την αρχική τους αρνητική απόφαση.

Το θέμα θα πάει σήμερα Τρίτη στη Δημοτική Επιτροπή και αύριο Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Φανταστείτε ωστόσο οι δήμοι της χώρας να έκαναν κι από ένα άγαλμα σε κάθε υπουργό που πέρασε τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια. Θα γέμιζε η χώρα σαν να ήταν μουσείο. Άλλωστε δεν είναι και… ανδραγάθημα ή κάνα μεγάλο και ηρωικό κατόρθωμα να γίνει κάποιος υπουργός σε αυτή τη χώρα – μόνο 65 έχει η τωρινή κυβέρνηση – φανταστείτε κάποια από τα σημερινά μέλη του υπουργικού συμβουλίου να θέλουν να τα κάνουν σε είκοσι τριάντα χρόνια… αγάλματα κάποιοι δήμαρχοι!

Ευτυχώς δεν υπάρχει τέτοια τάση γενικά πάντως.

Τώρα, από πού κι ως πού προέκυψε αυτή η λογική στο Ρέθυμνο, με τον ίδιο τον δήμαρχο να προκαλεί ταλαιπωρία και αναταραχή στην πόλη είναι ένα ερώτημα.

