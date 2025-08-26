search
26.08.2025 11:03

Η περίεργη επιμονή του δημάρχου για προτομή του Γιάννη Κεφαλογιάννη διχάζει το Ρέθυμνο

26.08.2025 11:03
giannis_kefalogiannis_new

Η πρόθεση κάποιων στο Ρέθυμνο, που φαίνεται ότι έχουν πείσει και τον δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη, να τοποθετηθεί προτομή του πρώην υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη της ΝΔ στην πόλη, φέρνει αναταράξεις στην περιοχή.

Και πολλές αντιδράσεις φυσικά. Βλέπετε δεν είναι σύνηθες να φτιάχνονται προτομές σε βουλευτές ή υπουργούς μίας σχετικά πρόσφατης περιόδου, καθώς οι πολιτικές διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι ακόμα νωπές και είναι, για διάφορους λόγους, αδύνατη μία γενική αναγνώριση, η οποία θα επέτρεπε μία τέτοια ενέργεια.

Μάλιστα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης απέρριψαν προ ημερών την πρόταση για προτομή στον Δημοτικό Κήπο.

Αλλά για κάποιο λόγο που εκείνος γνωρίζει καλύτερα, ο δήμαρχος επανέρχεται και ζητά… αναθεώρηση της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει «ατυχή».

«Το σκεπτικό της απόρριψης βασίστηκε σε τεχνικής φύσεως θέματα και όχι στην προσωπικότητα του τιμώμενου» έλεγε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μαρινάκης.

Παρά τις πιέσεις όμως που άσκησε, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 25 Αυγούστου, τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας επιβεβαίωσαν την αρχική τους αρνητική απόφαση.

Το θέμα θα πάει σήμερα Τρίτη στη Δημοτική Επιτροπή και αύριο Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Φανταστείτε ωστόσο οι δήμοι της χώρας να έκαναν κι από ένα άγαλμα σε κάθε υπουργό που πέρασε τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια. Θα γέμιζε η χώρα σαν να ήταν μουσείο. Άλλωστε δεν είναι και… ανδραγάθημα ή κάνα μεγάλο και ηρωικό κατόρθωμα να γίνει κάποιος υπουργός σε αυτή τη χώρα – μόνο 65 έχει η τωρινή κυβέρνηση – φανταστείτε κάποια από τα σημερινά μέλη του υπουργικού συμβουλίου να θέλουν να τα κάνουν σε είκοσι τριάντα χρόνια… αγάλματα κάποιοι δήμαρχοι!

Ευτυχώς δεν υπάρχει τέτοια τάση γενικά πάντως.

Τώρα, από πού κι ως πού προέκυψε αυτή η λογική στο Ρέθυμνο, με τον ίδιο τον δήμαρχο να προκαλεί ταλαιπωρία και αναταραχή στην πόλη είναι ένα ερώτημα.

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

