search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 11:37

H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

28.08.2025 11:37
CateBlanchett4_venice

Όλα τα βλέμματα τράβηξε για μια ακόμη φορα η Cate Blanchett που εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας.

Η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε μια μαύρη τουαλέτα Armani, με βαθύ ντεκολτέ και διακοσμητικες λαμπερές πέτρες στο μπροστινό μέρος.

Το look της ολοκληρώθηκε με ασημένια σκουλαρίκια.

Η παρουσία της στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia», απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο κομψές παρουσίες του Χόλιγουντ.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι γνωστή για την οικολογική της ευαισθησία στη μόδα, επιλέγοντας συχνά να ξαναφορέσει δημιουργίες της στο κόκκινο χαλί.

Έτσι και αυτή τη φορά, προτίμησε να ανακυκλώσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά Armani Privé φορέματά της, το οποίο είχε πρωτοφορέσει στα SAG Awards του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Melania Trump: Η πρόταση του Vanity Fair που απέρριψε «γελώντας» – Γιατί απείλησαν με παραίτηση εργαζόμενοι του περιοδικού

Anna Kournikova: Έγκυος ξανά στα 44, περιμένει το τέταρτο παιδί από τον Enrique Iglesias

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CDC NEW
ΥΓΕΙΑ

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

cardb_nixia
LIFESTYLE

Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:17
CDC NEW
ΥΓΕΙΑ

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

1 / 3