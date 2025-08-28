H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

Όλα τα βλέμματα τράβηξε για μια ακόμη φορα η Cate Blanchett που εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας.

Η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε μια μαύρη τουαλέτα Armani, με βαθύ ντεκολτέ και διακοσμητικες λαμπερές πέτρες στο μπροστινό μέρος.

Το look της ολοκληρώθηκε με ασημένια σκουλαρίκια.

Η παρουσία της στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia», απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο κομψές παρουσίες του Χόλιγουντ.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι γνωστή για την οικολογική της ευαισθησία στη μόδα, επιλέγοντας συχνά να ξαναφορέσει δημιουργίες της στο κόκκινο χαλί.

Έτσι και αυτή τη φορά, προτίμησε να ανακυκλώσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά Armani Privé φορέματά της, το οποίο είχε πρωτοφορέσει στα SAG Awards του 2022.

