Τα «καρφιά» του Γεωργιάδη στον Economist για τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους συνδικαλιστές

Με χιούμορ ξεκίνησε την ομιλία του σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας συγγνώμη για την μικρή αργοπορία του:

«Είχα πάει πριν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το ΕΚΑΒ. Με υποδέχτηκαν με ανθοδέσμες στο Παπανικολάου, μην ανησυχείτε δεν είχε επεισόδια».

Μάλιστα, ο υπουργός δεν δίστασε να πετάξει τα «καρφιά του» στους πολιτικούς του αντιπάλους άλλα και στους συνδικαλιστές, τονίζοντας:

«Το θέμα της υγείας τείνει να γίνει παγκοσμίως ίσως το πιο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η Ελλάδα μπορεί και η Κυβέρνησή μας το προετοιμάζει όσο μπορεί, να γίνει αυτή τη φορά όχι ουραγός, αλλά πρωταγωνιστής σε μία νέα εποχή που έρχεται με πολλή μεγάλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι αυτά στο κοινό του Economist μπορεί να τα πω λίγο και να συνεννοηθούμε σαν κανονικοί άνθρωποι γιατί αυτού του είδους τις συζητήσεις δεν μπορούμε να τις κάνουμε ούτε με συνδικαλιστές, ούτε με κομματικούς αντιπάλους, γιατί αυτοί το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να βγάλουν μιζέρια και γκρίνια».

