06.09.2025 20:04

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα μετά το κάλεσμα της Καρυστιανού – Σε εξέλιξη συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της χώρας (pics)

karystianou-syntagma

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο Σύνταγμα μετά το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στα Τέμπη. Από τι 18:00 άρχισε να συρρέει ο κόσμος για το συλλαλητήριο που ξεκίνησε στις 19:00, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας στην υπόθεση των Τεμπών και μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Ο παράδρομος της Βασιλίσσης Αμαλίας έχει ήδη κλείσει από τον κόσμο, ενώ έχουν στηθεί πανό και ο κόσμος φωνάζει συνθήματα ζητώντας δικαιοσύνη.

Αυτό είναι το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης, το οποίο αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που υπάρχει στην εξέδρα από την οποία θα απευθύνει ομιλία η Μαρία Καρυστιανού.

Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστό είναι από τις 16:00 το μετρό στο Σύνταγμα, με τα τρένα να περνούν χωρίς στάση.

Να σημειωθεί πως έχουν γίνει 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ.

Συλλαλητήρια γίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Σέρρες και άλλες περιοχές, κόσμος έχει συγκεντρωθεί ζητώντας δικαιοσύνη.

Στον Βόλο ένα ζευγάρι έκλεψε την παράσταση μάλιστα, καθώς άφησε τον γάμο του και πήγαν νύφη και γαμπρός στη συγκέντρωση.

Δείτε εικόνες από συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα:

Πάτρα:

Βόλος:

