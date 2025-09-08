Η HELLENiQ ENERGY έτρεξε στον «Καλό Αγώνα» – Η ενέργεια που ενώνει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έδωσαν, φέτος, παλμό στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Δεν έτρεξαν μόνο χιλιόμετρα, έτρεξαν για έναν σκοπό. Με χαμόγελα, θέληση και μια απλή αλλά μεγάλη ιδέα: όταν κινούμαστε μαζί, πηγαίνουμε πιο μακριά.
Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα. Εργαζόμενοι από κάθε εταιρεία του Ομίλου – από Ελλάδα και εξωτερικό – συναντήθηκαν στην ίδια γραμμή εκκίνησης. Κι εκεί, ανάμεσα σε χιλιάδες δρομείς, δημιούργησαν τη δική τους μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που δεν την ένωσε μόνο η δουλειά, αλλά οι κοινές αξίες: η ομαδικότητα, η προσφορά και η αλληλεγγύη.
Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο», η HELLENiQ ENERGY Running Team έτρεξε πέρα από τα χιλιόμετρα. Έτρεξε, για να στηρίξει φορείς με κοινωνικό έργο. Έτρεξε, για να δείξει πως η ενότητα μπορεί να περάσει σύνορα.
Στην ομάδα συμμετείχαν εργαζόμενοι – εθελοντές από έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Για πρώτη φορά, στο δυναμικό της ομάδας βρέθηκαν και δρομείς από την Enerwave, δίνοντας έναν ακόμη πιο συλλογικό χαρακτήρα στην προσπάθεια. Η πολυεθνική αυτή “αλυσίδα ενέργειας” έτρεξε διαδρομές 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα συνεργασίας.
Η HELLENiQ ENERGY έδωσε ενέργεια στις φετινές διαδρομές:
Στην οδό Αρδηττού, το HELLENiQ ENERGY Running Station λειτούργησε ξανά ως σημείο συνάντησης. Ένας μικρός σταθμός γεμάτος θετική ενέργεια. Εκεί, οι δρομείς βρήκαν χαλάρωση, μουσική και – φυσικά – έβγαλαν πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες. Ήταν το σημείο, όπου το “τρέχω” γινόταν “συμμετέχω”.
Η HELLENiQ ENERGY ευχαριστεί όλους όσους φόρεσαν τη φανέλα της και έτρεξαν φέτος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Κάθε βήμα τους έδειξε πως ένας αγώνας αποκτά νόημα, όταν μοιράζεται. Όταν γίνεται πράξη αλληλεγγύης. Όταν μετατρέπει την ενέργεια σε δράση.
