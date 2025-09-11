Eurolife FFH: Οδηγήστε την επιχείρηση σας ακόμα πιο μακριά με τη σιγουριά ότι κάθε απρόοπτο θα είναι για… καλό

Αν και όπως λένε η επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ρίσκο, το πόσο αυτό (το ρίσκο) είναι υπολογισμένο και σταθμισμένο, μπορεί να καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης σε βάθος χρόνου.

Ειδικά σε μία εποχή τόσο πολύπλοκη όπως η σημερινή, που απρόοπτα συμβάντα κάθε μορφής, καιρικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά κλπ μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη, να ανατρέψουν τα ισχύοντα δεδομένα σε σημείο που να αιφνιδιάζουν ακόμα και τις πιο προσεκτικές διοικήσεις των ισχυρότερων εταιρειών.

Οι επικεφαλής τους είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι πλέον το κάθε απρόοπτο είναι απλά ένα γεγονός που βοηθά στην εξελικτική διαδικασία της κάθε επιχείρησης. Οι εποχές που όλα, κατά κανόνα, κυλούσαν όπως αυτοί τα είχαν σχεδιάσει έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον η δυνατότητα που έχει ο κάθε εταιρικός οργανισμός να προσαρμόζεται σε μη αναμενόμενες αλλαγές είναι το κλειδί που οδηγεί στην μακροημέρευση και την επίτευξη των στόχων του.

Η πορεία, στις μέρες μας, σχεδόν ποτέ δεν είναι σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε επιχείρηση, χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις για να αποφεύγει μικρά ή και μεγαλύτερα εμπόδια που προκύπτουν μπροστά της ώστε να μπορεί να συνεχίζει της λειτουργία της,

Εκεί φαίνεται η αληθινή δύναμη μιας επιχείρησης. Στο πώς καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθια, να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να προχωρήσει μπροστά.

Ειδικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες σε όλο πιο συχνά και δυναμικά φυσικά φαινόμενα, έντονη δραστηριότητα, αλλαγές στο περιβάλλον και στην οικονομία. Όλα αυτά είναι αφορμή να θωρακίσουμε ό,τι έχουμε χτίσει με φροντίδα και να συνεχίσουμε με σιγουριά.

Γι’ αυτό και η ασφάλιση επιχείρησης δεν είναι απλώς ένα “δίχτυ ασφαλείας”. Είναι το εργαλείο που κρατά τη λειτουργία ζωντανή, τη δημιουργικότητα ενεργή και το όραμα σε κίνηση. Γιατί πίσωαπό κάθε επιχειρηματική ιδέα, υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να τη δει να εξελίσσεται. Και όταν έχεις τη σιγουριά ότι μπορείς να συνεχίσεις, τότε μπορείς να ονειρεύεσαι πιο μακριά.

My Business First: γιατί κάθε επιχείρηση αξίζει ένα σχέδιο συνέχειας

Η Eurolife FFH, με το πρόγραμμα My Business First, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που βοηθά κάθε επιχείρηση να διαχειρίζεται από φυσικές καταστροφές, μέχρι έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες και άλλα απρόοπτα περιστατικά.

Πέρα από την προστασία περιουσίας, περιλαμβάνει καλύψεις για αστική ευθύνη, απώλεια κερδών, τεχνική βοήθεια και νομική υποστήριξη, μέσα από ένα ευέλικτο πλαίσιο που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.

Με 14 βασικές καλύψεις στο βασικό πακέτο και 6 διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών καλύψεων, το πρόγραμμα προσφέρει απόλυτη ελευθερία επιλογών, ενώ σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης εξυπηρετεί 24/7, όλο τον χρόνο.

Ευθύνη, άνθρωποι, ψηφιακή προστασία – τρεις πυλώνες ασφάλειας

Η Eurolife FFH έχει χτίσει μια φιλοσοφία γύρω από την ολοκληρωμένη στήριξη της επιχείρησης — όχι μόνο για τα κτίρια ή τον εξοπλισμό, αλλά και για τους ανθρώπους και τα δεδομένα της.

Για την ευθύνη απέναντι σε τρίτους: Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της Eurolife FFH παρέχουν κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων, σε περίπτωση παράλειψης, αμέλειας ή τυχαίου και αιφνίδιου γεγονότος που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα.

Για τους ανθρώπους σου: Η Eurolife FFH αναγνωρίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυρήνα κάθε επιχείρησης. Γι’ αυτό, προσφέρει Ομαδικά Προγράμματα και Προνόμια Προσωπικού προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ώστε οι εργοδότες να μπορούν να προσφέρουν στο προσωπικό τους μία σημαντική παροχή για την προστασία της υγείας τους. Η διαδικασία αποζημίωσης είναι απλή και γρήγορη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέσω της εφαρμογής EurolifeConnect.

Για την ψηφιακή ασφάλεια: H Eurolife FFH σχεδίασε το πρόγραμμα ασφάλισης My Business Cyber Protection για να προσφέρει προστασία απέναντι σε εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους. Με εξελιγμένες καλύψεις όπως έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, έξοδα αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα αναπάντεχα περιστατικά που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και εκβιασμό στον κυβερνοχώρο. Το πρόγραμμα προσφέρει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι κάτοχοι του να έχουν τη δυνατότητα να αναγγείλουν άμεσα το περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη και περιορίζουν την επέκταση του γεγονότος τη στιγμή που συμβαίνει.

Η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρηματιών που θέλουν να βλέπουν το όραμά τους να προχωρά με σιγουριά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο. Είναι η βεβαιότητα ότι ό,τι κι αν συμβεί, μπορείς να συνεχίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 353 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Στο 18,4% η απόδοση στα ίδια κεφάλαια

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο και νέα διεθνής διάκριση