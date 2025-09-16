Η ΔΕΗ Μεγάλος Χορηγός του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας – Μια γιορτή ενέργειας, συμμετοχής και βιώσιμης κινητικότητας

Η ΔΕΗ στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας, μια από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες διοργανώσεις της πόλης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος.

Χιλιάδες ποδηλάτες όλων των ηλικιών θα γεμίσουν τους δρόμους της πόλης, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την ενίσχυση των πράσινων, βιώσιμων μορφών μετακίνησης και για μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η ΔΕΗ δίνει τον δικό της παλμό στην πλατεία Συντάγματος, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (10:00–20:00) και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (08:00–16:00), με διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δοκιμές σε ηλεκτρικά ποδήλατα, να συμμετάσχουν σε παιχνίδια και δραστηριότητες, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες και να κερδίσουν πολλά δώρα, σε μια εμπειρία που ενώνει την ενέργεια, την ψυχαγωγία και τη βιώσιμη μετακίνηση με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ POWER UP THE RIDE.

Στήριξη στο ποδήλατο και στις βιώσιμες μορφές μετακίνησης

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στον Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση για τη ενεργό στήριξη δράσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευεξία και την υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Το ποδήλατο αποτελεί σύμβολο μιας νέας φιλοσοφίας ζωής που συνδυάζει την άσκηση, τη διασκέδαση και την πράσινη μετακίνηση. Είναι το πιο προσιτό μέσο για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και να ενισχυθεί η φυσική δραστηριότητα.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει έμπρακτα αυτή τη φιλοσοφία, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε πιο ανθρώπινες και βιώσιμες πόλεις, όπου η ενέργεια, η τεχνολογία και η καθημερινότητα συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα, προάγουν την οικολογική συνείδηση και δίνουν κίνητρο για συμμετοχή, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας, επενδύοντας ένα βιώσιμο μέλλον, καλύτερο για όλους.

Το ποδήλατο ως πηγή ενέργειας και έμπνευσης

Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια κινητή γιορτή αισιοδοξίας και συνεργασίας για πρόοδο σε πιο βιώσιμα αστικά περιβάλλοντα. Η στήριξη της ΔΕΗ στη διοργάνωση συμβολίζει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Η ενέργεια της ΔΕΗ δεν περιορίζεται σε δίκτυα και εγκαταστάσεις, μετατρέπεται σε κίνητρο για αλλαγή, έμπνευση για συμμετοχή και δύναμη για κοινωνική πρόοδο.

Για τη ΔΕΗ, η μετάβαση σε ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον περνάει μέσα από τη συνεργασία, την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών. Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες όπως ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας καθημερινότητας που δίνουν χώρο στις ήπιες μορφές μετακίνησης και αναδεικνύουν τη σημασία της ενέργειας ως δύναμης ζωής.

