search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:12
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 11:12

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

17.09.2025 11:12
dei-myEnergy-HeatPump

Tον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη και καθαρή ενεργειακή πραγματικότητα, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη, επιβεβαιώνει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ myEnergy HeatPump.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας Novair, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών, καθώς τους εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι αντλίες θερμότητας Novair εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και προσφέρουν υψηλή ενεργειακή κλάση (A+++), με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω WiFi, αποκλειστικά μέσα από τον ψηφιακό σύμβουλο ΔΕΗ myEnergy Coach.

Οικονομικό όφελος και διευκολύνσεις

Παράλληλα, η ΔΕΗ διευκολύνει την επένδυση μέσω συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις με μηδενική προκαταβολή. Κάθε εγκατάσταση συνοδεύεται από επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ, καθώς και από κουπόνι αξίας 200€ για αγορές στα καταστήματα Κωτσόβολος. Η νέα λύση θα είναι επίσης συμβατή με το πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», που καλύπτει έως και το 50% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον πελάτη.

Δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.dei.gr ή το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τα οφέλη και τις δυνατότητες.

Διαβάστε επίσης:

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

Τράπεζα Πειραιώς: Υπερβαίνει τους στόχους εξαμήνου 2025 με ρεκόρ χορηγήσεων και ανθεκτική κερδοφορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναζητείται ένστολος μετά από καταγγελία της πρώην γυναίκας του για ενδοοικογενειακή βία

novacinema1
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με το Oscar-ικό «Emilia Perez​», «Small Things like These​», με τη νέα σειρά «This City is Ours»και special αφιερώματα σε Tom Hanks & World War II

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Hotel Amour»: Το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:12
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναζητείται ένστολος μετά από καταγγελία της πρώην γυναίκας του για ενδοοικογενειακή βία

1 / 3