GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα που εντυπωσίασε (Video)

Το GNTM επέστρεψε με πολλούς υποψήφιους να διεκδικούν μια θέση στον τηλεοπτικό διαγωνισμό. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ. Η Μιχαέλα Κράβαρικ κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές, εξασφαλίζοντας τέσσερα «ναι» και περνώντας στο Bootcamp.

«Ονομάζομαι Μιχαέλα Κράβαρικ, κατάγομαι από τη Σλοβακία και οι δύο γονείς μου είναι από εκεί. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και μένω εκεί πέρα με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το modeling, αρκετά χρόνια, από τα 16 μου, τώρα είμαι 28», είπε αρχικά η Μιχαέλα Κράβαρικ, συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

Όσον αφορά στο πώς οδηγήθηκε στο μόντελινγκ, εξήγησε: «Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από μικρή. Η διατροφή μου είναι σωστή και από το σπίτι. Παίζω βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Όταν ήμουν 16 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το μόντελινγκ. Το σνόμπαρα λίγο στην αρχή γιατί έλεγα ”εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστες και φορέματα, είναι πολύ κοριτσίστικο”. Έκανα κάστινγκ, δουλειές και κατάλαβα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μου άρεσε τελικά. Νιώθω πως με κάνει πλήρη η δουλειά αυτή».

«Έπος», σχολίασε η Ζενεβιέν Μαζαρί, όταν η Μιχαέλα Κράβαρικ εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή με μαγιό. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλεις φωτογραφίες. Λάμπεις», είπε με τη σειρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στη συνέχεια της ανέφερε: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ”ναι”. Είσαι φοβερή. Λάμπεις ολόκληρη, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».

