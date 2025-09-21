Η προσοχή στην Υγεία μας, αποτελεί δικλείδα καλής ζωής και φροντίδας των δικών μας ανθρώπων

H Υγεία μας είναι με διαφορά το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Χωρίς αυτή κανένα υλικό αντικείμενο, καμία επένδυση και κανένα προσωπικό επίτευγμα δεν έχει πραγματική αξία.

Η μόνη αξία που μετράει είναι να βάζουμε σε προτεραιότητα την Υγεία γιατί τότε μόνο μπορούμε να απολαύσουμε τις ομορφιές της ζωής είτε αυτές είναι υλικές, επαγγελματικές είτε προσωπικές -οικογενειακές.

Επίσης η προστασία της Υγείας σημαίνει και προστασία των δικών μας ανθρώπων, της οικογένειας, τον γονιών μας, και κυρίως, των παιδιών μας.

Γι’ αυτό, το να έχει κάποιος την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη Υγείας, τη στιγμή που τη χρειάζεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Κι αυτό αν υπάρχει μία ασφαλιστική εταιρεία που το γνωρίζει καλά δεν είναι άλλη από τη Eurolife FFH, που προσφέρει το νέο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst. Πρόκειται για μια λύση ασφάλισης που συνδυάζει ένα πιο οικονομικό ασφάλιστρο* με τη δύναμη της επιλογής.

Έτσι ο ασφαλισμένος έχει την ελευθερία να επιλέγει το νοσοκομείο που προτιμά, με πιο προσιτό κόστος.

Πώς όμως μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του προγράμματός του, σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό νοσηλείας και ανάλογα με το νοσοκομείο που θα επιλέξει; Συνήθως οι διαδικασίες αυτές φαίνονται περίπλοκες.

Παρακάτω μπορείς να ανακαλύψεις βήμα-βήμα πώς να χρησιμοποιήσεις το νέο My Health F1rst, για να έχεις πάντα την ηρεμία που χρειάζεσαι ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό: το να γίνεις γρήγορα καλά!

Το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, για να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Με το My Health F1rst έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγεις το γιατρό που θέλεις και το νοσοκομείο που θέλεις.

Πώς λειτουργεί;

Στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

• Τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι τα έξοδα της συμμετοχής σου.

• Την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH: Αφού καλύψεις τα πρώτα €750 ή €1.500, η εταιρεία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

• Λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής: Θα πάρεις δηλαδή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

• Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία.

Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα

• 100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος: Σε περίπτωση που απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε σένα απολογιστικά, και αφού έχεις προσκομίσει τα πρωτότυπα παραστατικά στη Eurolife FFH.

• Εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

• Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Επιπλέον παροχές και πλεονεκτήματα:

• Επίδομα Μητρότητας: Κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη.

• Δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας: Κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης.

• Επείγουσα ιατρική βοήθεια: Στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχο υγείας

• Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

• Μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνεις μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health First της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.