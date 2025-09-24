ΕΥΔΑΠ: Προνόμια και «πράσινα» δώρα σε όσους «γυρίσουν» σε eBILL τον έντυπο λογαριασμό τους

Η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος τόσο μέσω διαφόρων στρατηγικών και πρακτικών που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία της όσο και μέσω στοχευμένων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η ΕΥΔΑΠ ενσωματώνει την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθησία στις δραστηριότητές της, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η φιλική προς το περιβάλλον πρωτοβουλία να δώσει επιπλέον κίνητρα στους πελάτες της να αλλάξουν τον λογαριασμό ΕΥΔΑΠ από έντυπο σε ηλεκτρονικό και να συμμετάσχουν σε κλήρωση με έπαθλα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Πιο συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ προωθεί καμπάνια με το χιουμοριστικό μήνυμα: «Παίρνεις τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και τον τσακίζεις στα τέσσερα. Κάνεις ένα διαγώνιο δίπλωμα και κλείνεις το χαρτί στη μέση σε σχήμα τριγώνου. Συνεχίζεις με εξίσου περίπλοκα βήματα και στο τέλος έχεις στα χέρια σου έναν χάρτινο δεινόσαυρο. Αν δεν καταφέρνεις να φτιάξεις κάτι τέτοιο με τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, γύρνα το σε eBILL!».

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL οι καταναλωτές:

Αποκτούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης, με email ή sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού , οπουδήποτε και αν βρίσκονται, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του, χωρίς χρέωση

Μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!!

Έτσι η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή των καταναλωτών στην προστασία του περιβάλλοντος!

Πιο συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά:

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και

Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride!

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος ταυτοποιημένοι πελάτες της ΕΥΔΑΠ ως φυσικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL και έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό.

Για όσες παροχές καταργήσουν τον έντυπο λογαριασμό, τόσες θα είναι και οι συμμετοχές!

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενη η επικαιροποίηση των στοιχείων στο eydap.gr ή στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ή στα ΚΕΠ.

