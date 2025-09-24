search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 14:57
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 13:07

ΕΥΔΑΠ: Προνόμια και «πράσινα» δώρα σε όσους «γυρίσουν» σε eBILL τον έντυπο λογαριασμό τους

24.09.2025 13:07
BANNER 1200X675_EBILL_EYDAP

Η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος τόσο μέσω διαφόρων στρατηγικών και πρακτικών που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία της όσο και μέσω στοχευμένων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η ΕΥΔΑΠ ενσωματώνει την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθησία στις δραστηριότητές της, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η φιλική προς το περιβάλλον πρωτοβουλία να δώσει επιπλέον κίνητρα στους πελάτες της να αλλάξουν τον λογαριασμό ΕΥΔΑΠ από έντυπο σε ηλεκτρονικό και να συμμετάσχουν σε κλήρωση με έπαθλα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Πιο συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ προωθεί καμπάνια με το χιουμοριστικό μήνυμα: «Παίρνεις τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και τον τσακίζεις στα τέσσερα. Κάνεις ένα διαγώνιο δίπλωμα και κλείνεις το χαρτί στη μέση σε σχήμα τριγώνου. Συνεχίζεις με εξίσου περίπλοκα βήματα και στο τέλος έχεις στα χέρια σου έναν χάρτινο δεινόσαυρο. Αν δεν καταφέρνεις να φτιάξεις κάτι τέτοιο με τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, γύρνα το σε eBILL!».

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL οι καταναλωτές:

  • Αποκτούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης, με email ή sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού , οπουδήποτε και αν βρίσκονται, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του, χωρίς χρέωση
  • Μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!!

Έτσι η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή των καταναλωτών στην προστασία του περιβάλλοντος!

Πιο συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά:

  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και
  • Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride!

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος ταυτοποιημένοι πελάτες της ΕΥΔΑΠ ως φυσικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL και έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό.

Για όσες παροχές καταργήσουν τον έντυπο λογαριασμό, τόσες θα είναι και οι συμμετοχές!

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενη η επικαιροποίηση των στοιχείων στο eydap.gr ή στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ή στα ΚΕΠ.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

agia-sofia-geranos
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

billie-eilish-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

anilikos_kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές

skorda_tsitsipas
MEDIA

MEGA: Η απορία της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» για το σπορ αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 14:56
jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

agia-sofia-geranos
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

billie-eilish-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

1 / 3