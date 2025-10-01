ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα  με Gigabit Voucher

Εύκολη, γρήγορη, αξιόπιστη και κυρίως προσιτή πρόσβαση σε internet υπερυψηλών ταχυτήτων, προσφέρει απλόχερα η ΔΕΗ στους καταναλωτές με το ΔΕΗ Fiber το οποίο αλλάζει τα δεδομένα του ίντερνετ στη χώρα. Τώρα πια, οι καταναλωτές μπορούν να την αποκτήσουν, μέσω ενός δικτύου που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα από άκρη σε άκρη και φτάνει μέχρι και το τελευταίο σημείο διασύνδεσης του τελικού χρήστη.

Η ΔΕΗ όμως δεν έμεινε εκεί και αποφάσισε να κάνει ένα πρόσθετο βήμα, δίνοντας σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά και επαγγελματίες τη δυνατότητα αυτή, θέτοντας σε ισχύ νέα, ακόμα πιο χαμηλά τιμολόγια για τους δικαιούχους του προγράμματος Gigabit Voucher*, το οποίο επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber.

Οι τιμές ξεκινούν από €9,56 το μήνα για τα 500 Mbps, καθιστώντας τη ΔΕΗ Fiber την πιο προσιτή επιλογή FTTH στην ελληνική αγορά.

Όλες οι συνδέσεις περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, ενώ προσφέρουν εγγυημένες ταχύτητες και αξιοπιστία μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα μέχρι το τελευταίο σημείο σύνδεσης του χρήστη, στηρίζοντας έμπρακτα την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Οι νέες τιμές ΔΕΗ Fiber με Gigabit Voucher

Με τη συμμετοχή της στη δράση Gigabit Voucher, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες να αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Η επιδότηση ανέρχεται σε €200 για 24 μήνες, αποδιδόμενη ως μηνιαία έκπτωση €8,34 στον λογαριασμό του πελάτη.

Συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber 500Mbps: Download 500 Mbps, Upload 250 Mbps, Τιμή χωρίς επιδότηση € 17,90 / μήνα, Τιμή με επιδότηση € 9,56 / μήνα

Πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber 1Gbps: Download 1 Gbps, Upload 500 Mbps, Τιμή χωρίς επιδότηση €19,90/ μήνα, Τιμή με επιδότηση €11,56 / μήνα

Πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps: Download 2,5 Gbps, Upload 1,25 Gbps, Τιμή χωρίς επιδότηση € 52,90 / μήνα, Τιμή με επιδότηση € 44,56 / μήνα

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, προσφέροντας την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι για το voucher μέσω gov.gr έως 28 Νοεμβρίου 2025 (14 Νοεμβρίου για επαγγελματίες), ενώ η επιδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί έως 30 Ιανουαρίου 2026, για νέες αιτήσεις.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι απλή και άμεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να υποβάλουν αίτηση μέσω του www.dei.gr/fiber, να καλέσουν δωρεάν στο 800-500-3870 για πληροφορίες ή υποβολή αίτησης, ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ΔΕΗ, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρέχουν πλήρη καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η εμπειρία ΔΕΗ Fiber – υπερυψηλές ταχύτητες με την αξιοπιστία της ΔΕΗ

Η υπηρεσία ΔΕΗ Fiber έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εμπειρία σύνδεσης που συνδυάζει υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερότητα και αξιοπιστία, με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΔΕΗ. Όλες οι συνδέσεις βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση, υψηλό upload και χαμηλό latency, ιδανικό για τηλεργασία, cloud εφαρμογές, streaming και gaming. Με το ΔΕΗ Fiber, οι πελάτες απολαμβάνουν το Internet όπως θα έπρεπε να είναι απλό, γρήγορο, αξιόπιστο και προσιτό, με την εγγύηση ενός Ομίλου που γνωρίζει να χτίζει κρίσιμες υποδομές για τη χώρα.

Η ΔΕΗ επεκτείνει τις οπτικές ίνες σε όλη την Ελλάδα – ήδη διαθέσιμες σε 13 δήμους της Αττικής και έργα σε εξέλιξη σε 26 νέες περιοχές

Το ΔΕΗ Fiber είναι σήμερα διαθέσιμο σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ενώ έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε 26 νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το 2028, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει καλύψει 3 εκατομμύρια γραμμές, καλύπτοντας περισσότερο από το 75% της επικράτειας, ένα έργο εθνικής κλίμακας, που στηρίζει ενεργά τη ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

* Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

