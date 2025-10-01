Peugeot – Black Friday: Με προσφορές «όνειρο» και όφελος έως 8.000 ευρώ κάνει την απόκτηση καινούργιου αυτοκίνητου πραγματικότητα

Η σύνδεση των Ελλήνων οδηγών με την μάρκα Peugeot είναι, όπως αποδεικνύουν και οι συνεχώς αυξανόμενες εγχώριες ταξινομήσεις, τόσο δυνατή που παραπέμπει σε σχέση λατρείας και πάθους.

Και οι Γάλλοι της Peugeot κάνουν ότι μπορούν για να αποδείξουν ότι η σχέση αυτή δεν είναι μονόπλευρη δείχνοντας ότι αγαπούν τους Έλληνες θαυμαστές των μοντέλων τους ίσως και λίγο… περισσότερο από ότι τους ίδιους τους συμπατριώτες τους.

Αλλιώς δεν εξηγούνται οι πραγματικά απίστευτες Black Friday προσφορές που κάνουν κάθε χρόνο στην ελληνική αγορά φέρνοντας τους Έλληνες ακόμα πιο κοντά στα αγαπημένα μοντέλα, σε τιμές χαμηλότερες πολλές φορές, ακόμα και από αυτές της Γαλλίας.

Και αυτό το ενισχύουν ακόμα περισσότερο ειδικά στη φετινή Black Friday, μία χρονιά που συγκυριακά συμπίπτει με την ισχυρή επανερμηνεία του εμβλήματός της Peugeot, τον θρυλικό Μαύρο Λέοντα. Το μαύρο λιοντάρι είναι ένας θρύλος, όπως και οι αποκλειστικές – μία φορά το χρόνο – προσφορές Black Friday της Peugeot: τόσο εκπληκτικές που φαντάζουν απίστευτες!

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η εμβληματική γαλλική μάρκα, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά τον leader χαρακτήρα που αποκτά τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά, ήταν αυτή που συμμετείχε πρώτη στον θεσμό του Black Friday από τον χώρο της αυτοκίνησης, τον οποίο θεσμό πλέον καθιερώνει ως μια άκρως συμφέρουσα πρόταση για τους φίλους της φίρμας και τους υποψήφιους αγοραστές.

Στις εκπληκτικές προτάσεις Black Friday της Peugeot, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες αυτοκινήτων Ηatchback, Fastback, Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Παράλληλα με μια νέα και πλήρως «εξηλεκτρισμένη» γενιά κινητήρων (Hybrid, Plug-in Hybrid, Full Electric), η Peugeot δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές -στο προσωπικό τους ταξίδι προς τον εξηλεκτρισμό– να επιλέξουν το μοντέλο που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες τους.

Αναφορικά, μάλιστα, με τις ηλεκτρικές επιλογές, η Peugeot είναι η πρώτη full-liner μάρκα που διαθέτει αυτή τη στιγμή ηλεκτρική έκδοση για κάθε ένα από τα μοντέλα της, είτε επιβατικό ή επαγγελματικό.

Οι Έλληνες οδηγοί επισκεπτόμενοι κάποιο κατάστημα από το «απλωμένο» σε όλη τη χώρα επίσημο δίκτυο της Peugeot, έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν το πραγματικό νόημα των προσφορών Black Friday στην αγορά αυτοκινήτου, με μοναδικά οφέλη που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυστηρά έως τις 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δυναμικό όσο και ιδιαίτερα αγαπημένο στους

Έλληνες οδηγούς, hatchback Peugeot 208 με τον κινητήρα 1.2 Turbo 100HP στην έκδοση Style, προσφέρεται στην ειδική τιμή των 17.500€.

Όσο για τους επαγγελματίες, ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσουν τον στόλο τους με αξιοπιστία και οικονομία, επιλέγοντας τα επαγγελματικά PEUGEOT που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους. Η γκάμα των Partner, Expert και Boxer, προσφέρεται με επιπλέον όφελος έως 3.000 €, δίνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα όχημα που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και εργονομία που κάνει τη δουλειά τους πιο εύκολη κάθε μέρα.

Έτσι λοιπόν έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα best-sellers μοντέλα της Peugeot γίνονται προσιτά σε όλους, με απίστευτες Black Friday τιμές και όφελος έως 8.000€.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακαλύψτε όλες τις ευκαιρίες και κάντε δικό σας το αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσατε στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα ή στο Peugeot Black Friday.

Διαβάστε επίσης:

To Mokka GSE Rally υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν στο ADAC Opel GSE Rally Cup του 2026 (photo/video)

Το Volvo EX90 κατέκτησε βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP (photos/videos)

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσώπων της Ευρώπης προσθέτουν κινεζικές μάρκες, στοχεύοντας σε κέρδος και μείωση κινδύνου