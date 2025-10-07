ΣΚΑΪ: Ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης το «The Wall» τα Δευτερότριτα (video)

Τη Δευτέρα (13/10) και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο prime time του (21:00), ο ΣΚΑΪ στήνει το «The Wall» το τηλεπαιχνίδι κυρίαρχο -και δομικό- στοιχείο του οποίου είναι ένας τοίχος ύψους 12 μέτρων, με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Στο πλατό ζευγάρια παικτών καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις στην εξέλιξη του τηλεπαιχνιδιού με κομβικής σημασίας στοιχείο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Πριν φθάσουν σε αυτή την δοκιμασία, προηγούνται τρία στάδια προκλήσεων.

Στην κορυφή του τοποθετείται ένας αριθμός από μπάλες οι οποίες πέφτουν και καταλήγουν σε κάποιες από τις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του τοίχου και στις οποίες αντιστοιχούν διάφορα χρηματικά ποσά. Σε κάθε γύρο τα ποσά αυξάνονται, ενώ το συνολικό χρηματικό έπαθλο μπορεί να φθάσει τις 350.000 ευρώ!

Το κάθε ζευγάρι παικτών που συμμετέχει πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που του γίνονται. Οι μπάλες, στις σωστές απαντήσεις, γίνονται πράσινες και τα χρηματικά ποσά στα οποία καταλήγουν προστίθενται στα χρήματά τους, διαφορετικά -με λάθος απάντηση δηλαδή- οι μπάλες γίνονται κόκκινες και τα ποσά αυτά αφαιρούνται.

Στον 1ο γύρο, οι δύο παίκτες απαντούν από κοινού σε 5 ερωτήσεις και στο τέλος του γνωρίζουν και οι δύο το ποσό που συγκεντρώθηκε. Είναι η εγγύηση του Συμβολαίου.

Για τους επόμενους δύο γύρους, ο παίκτης που απαντάει στις ερωτήσεις απομονώνεται και δεν έχει καμία επαφή με τον συμπαίκτη του, αλλά ούτε και με τον Τοίχο. Δεν γνωρίζει ούτε αν απάντησε σωστά, ούτε την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Στο μεταξύ, ο παίκτης που παραμένει στη σκηνή, μπροστά από τον Τοίχο μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο, κρίνει αν ο συμπαίκτης του απαντάει σωστά και αποφασίζει στρατηγικά για το πως θα τοποθετηθούν οι μπάλες στην κορυφή του Τοίχου.

Στο τέλος του 3ου γύρου, ο παίκτης που βρισκόταν στο Δωμάτιο Απομόνωσης, χωρίς να γνωρίζει την έκβαση του παιχνιδιού, αποφασίζει αν θα υπογράψει το Συμβόλαιο, ώστε να κρατήσει το εγγυημένο ποσό από τον 1ο γύρο, ή αν θα το… σκίσει, ελπίζοντας ότι το ποσό που έχει προκύψει από το συνολικό παιχνίδι είναι μεγαλύτερο… Την απόφασή που έχει πάρει, την ανακοινώνει στον συμπαίκτη του μπροστά σε όλους.

Αν δεν αλλάξει κάτι στους προγραμματικούς σχεδιασμούς του σταθμού, οι ενημερωτικές εκπομπές «Prime time» και «Η ζωή σου όλη» που αναμένουν να πάρουν τη σειρά τους για να αρχίσουν να μεταδίδονται, θα βγαίνουν λογικά στον «αέρα» -εναλλάξ τις Δευτέρες- ύστερα από το τηλεπαιχνίδι. Για την ιστορία η σειρά δημοσιογραφικών εκπομπών «Prime time» πέρσι μεταδιδόταν κάθε Δευτέρα στις 21:00.

