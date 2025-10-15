Green Academy: Ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε πράσινα επαγγέλματα για νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη

Το Green Academy, μία καινοτόμο εκπαιδευτική πρωτοβουλία που συνδυάζει κοινωνική προσφορά, πράσινη ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως των νέων, εγκαινιάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μία στρατηγική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Οδύσσεια», η οποία αποσκοπεί στην πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων από ευάλωτες κοινωνικές σε πράσινα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, όπως η βιώσιμη γεωργία, η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ και η μαγειρική χωρίς σπατάλη.

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο να προετοιμάσει ουσιαστικά νέες και νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καλλιεργώντας δεξιότητες υψηλής ζήτησης και ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους και, όπως ανέφερε ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Γεωργακέλλος, «μέσα από το Green Academy ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Οδύσσεια για να εξοπλίσουμε τους νέους ανθρώπους με τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και της πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας έμπρακτα την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.»

Σημείωσε επίσης ότι η Θεσσαλονίκης αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της παραγωγικής ταυτότητας ταυτότητας της εταιρείας και με το Green Academy, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει πως συνεχίζει να επενδύει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν είναι τυχαία, καθώς ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της εταιρείας να ενισχύσει την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία της πρωτεύουσας, αλλά και πέρα από αυτήν.

Ήδη, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 άτομα, τα οποία μέσα από καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης, εφοδιάζονται με σύγχρονες γνώσεις και πολύτιμες «πράσινες» δεξιότητες που αποτελούν πλέον αναγκαία εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την εύρεση σταθερής απασχόλησης και την απορρόφηση σε επαγγελματικούς κλάδους με προοπτική, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικές ευκαιρίες, επιστρέφοντας αξία στην τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης με δεξιότητες που ζητά η αγορά.

Με τη στρατηγική «Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο», η εταιρεία αναπτύσσει μία ολιστική προσέγγιση, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες, η οποία εστιάζει σε ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με βασικό στόχο το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή ως το 2030, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με επίκεντρο τους συνεργάτες – καλλιεργητές στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, στους οποίους προσφέρει δωρεάν μια εξελιγμένη πλατφόρμα Γεωργίας Ακριβείας, αλλά και την υπευθυνότητα, ενεργώντας ως θεματοφύλακας της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στην χώρα μας.

To Green Academy δεν είναι μόνο μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία· αποτελεί ένα βήμα προς ένα βιώσιμο επαγγελματικό μέλλον, γεμάτο προοπτικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε μια κοινωνία που κινείται προς ένα πιο πράσινο και ψηφιακό αύριο.

Όπως δήλωσε και από την πλευρά της Οδύσσειας, η Dina Rokić, Branch Manager στο Κέντρο Νέων του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, «το Green Academy δημιουργεί βιώσιμες ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέα άτομα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση.»

Επεσήμανε ακόμη το γεγονός ότι μέσω της συνεργασίας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανοίγει η εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες, ενώ υποστηρίζειται η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε τομείς, όπως η βιώσιμη γεωργία, η μαγειρική χωρίς σπατάλη και οι πράσινες κατασκευές.

Έτσι, δίνονται στα νέα ταλέντα τα εργαλεία να χτίσουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.

