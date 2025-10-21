Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

Σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία μεταξύ άλλων απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και τη χρήση ή την κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πλην της επίσκεψης στο Μνημείο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στην Ολομέλεια της Βουλής.

Από την πρώτη στιγμή της συζήτησης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει το Σύνταγμα σε «λάστιχο» και να φιμώσει τις φωνές διαμαρτυρίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στη Βουλή για να υπερασπιστεί την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Η εξόχως αμφιλεγόμενη τροπολογία, που έρχεται… ιδιότυπη ρεβάνς από την κυβέρνηση για την ήττα της στην υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως εσωκομματική «τιμωρία» στον Νίκο Δένδια, προβλέπει την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας στο χώρο του μνημείου.

Το ΠΑΣΟΚ… έσυρε πρώτο τον «χορό» με τις ενστάσεις, με τον Παύλο Χρηστίδη να τονίζει: «Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει. Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;»

Και πρόσθεσε: «Μια συζήτηση, η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει. Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά».

Ο Π. Χρηστίδης κάνει λόγο για «ψευτοδιλήμματα» που βάζει η κυβέρνηση.



«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία.» πρόσθεσε ο Π. Χρηστίδης.

Οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύσης και Νέας Αριστεράς

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κινείται με εκδικητική μανία» απέναντι στην κοινωνία, καταπατώντας το άρθρο 11 του Συντάγματος για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας. «Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών», υπογράμμισε. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό, ότι, δηλαδή, παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των πολιτών.

Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να τονίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει μια «νεκρή» ζώνη γύρω από τη Βουλή, όπου οι πολίτες δεν θα μπορούν να διαμαρτύρονται.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από τον δημόσιο χώρο», όπως δήλωσε η Σία Αναγνωστοπούλου, υπερασπιζόμενη τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Την τροπολογία χαρακτήρισε «ευθέως αντισυνταγματική» και η Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ανακοινώνοντας ότι το κόμμα της θα καταθέσει επίσημο αίτημα αντισυνταγματικότητας, ενώ και η Νίκη ζήτησε την πλήρη απόσυρσή της.

Για απόπειρα αποπροσανατολισμού κάνει λόγο ο Κουτσούμπας

Ως απόπειρα αποπροσανατολισμού από φλέγοντα ζητήματα που βάζουν στη γωνία την κυβέρνηση και επαναπατρισμού ψηφοφόρων που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ «διαβάζει» ο Δημήτρης Κουτσούμπας την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Ανοίγετε μόνοι σας ένα ζήτημα από το πουθενά, επιχειρείτε να διχάσετε και να αποπροσανατολίσετε από άλλα ζητήματα που είστε στρυμωγμένοι όπως 13ωρο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το έγκλημα των Τεμπών ή η πορεία των ελληνοτουρκικών και να κλείσετε το μάτι σε ένα ακροατήριο στα δεξιά σας γιατί εκεί εντοπίζετε μεγαλύτερες απώλειες», είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στη Βουλή.

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι η ρύθμιση θα μείνει στα χαρτιά και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, διερωτήθηκε: «Που επιτρέπετε τελικά στο λαό να διαδηλώνει; Να πάρει τα όρη και τα βουνά; Οι διαδηλώσεις δεν είναι συναυλίες, έχουν περιεχόμενο, στόχους και αιτήματα, δεν ξέρετε ότι γίνονται μπροστά στη βουλή γιατί εδώ ψηφίζονται οι αντιλαϊκοί νόμοι σας», είπε.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ το πρόβλημα της κυβέρνηση δεν είναι η διαφύλαξη του μνημείου αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία. «Δεν σας ενοχλούν οι μπογιές και τα καντηλάκια για τα θύματα, δεν είναι μπογιές αλλά ονόματα νεκρών παιδιών, δεν είναι καντηλάκια αλλά λάμψη για δικαίωση», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είναι τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν selfies οι τουρίστες.

Παρέμβαση Τσίπρα

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων».

Πρόσθεσε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών. Κανείς. Με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη».

«Που με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, ότι «το μνημείο δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες».

Μαρινάκης: Κάποιοι δεν σέβονται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Μιλώντας νωρίτερα στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρόκειται για μία σημαντική τροπολογία και έθεσε το εξής ερώτημα:

«Θα έπρεπε να μην χρειάζεται να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία του μνημείου που αναφέρεται στους ήρωες του έθνους, αλλά επειδή φαίνεται ότι κάποιοι δεν το σέβονται, έρχεται η κυβέρνηση και θέτει ένα ερώτημα. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία ενός ιερού μνημείου, το οποίο είναι εκεί για να θυμόμαστε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως η απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε πως προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευτοδιλήμματα. Παράλληλα, ζήτησε από τα κόμματα να συνταχθούν υπέρ της τροπολογίας.

«Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απεργία, οι Αρχές έχουν ένα τρόπο να επιβάλλουν το νόμο με τον τρόπο που εκείνοι κλιμακωτά πιστεύουν. Είναι προφανές ότι οι προβοκάτορες του πολιτικού συστήματος επενδύουν στην όξυνση και το μπάχαλο».

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή έχουν προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ την ώρα που στην Ολομέλεια θα ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Κάλεσμα για απόψε στις 8 απευθύνει η ομάδα Μέχρι Τέλους, στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων ενώ αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει στις 19:00 και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων είναι έντονες. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Ηλίας Παπαγγελής και άλλοι γονείς δηλώνουν πως θα συντηρήσουν τα ονόματα των νεκρών παιδιών γραμμένα στην πλατεία με όποιο κόστος.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, τόνισε πως δεν θα σταματήσουν να ζητούν το δίκαιωμα να διαμαρτύρονται για τη δικαιοσύνη και… ενημερώνει την κυβέρνηση πως δεν θα σταματήσουν να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους «κι ας μας πάνε φυλακή» γι αυτό.

«Αν προχωρήσει η διαδικασία όπως προχωράει τώρα, με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα, βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή» είπε χαρακτηριστικά.

«Εκεί που βρίσκεται το “περιβόλι διαμαρτυρίας” δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος αυτό το ρόλο διεκπεραιώνει εδώ και πολλά χρόνια, εκεί γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες του έθνους μας, για να ακούγονται στην εκάστοτε εξουσία» ανέφερε επίσης ο κ. Παπαγγελής.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, έκανε η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της.

Στο σχόλιό της κάνει λόγο για «εκδικητική τιμωρία σε όποιον τολμά να ομιλεί» και για «μπάζωμα στην καθαρότητα των συνειδήσεων».

Έκανε μάλιστα και απευθείας κάλεσμα στην αντιπολίτευση «να σταθεί επιτέλους πλάι μας»

Σε πιο έντονο ύφος ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε για την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή: «Αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, γιατί μέχρι να τα σβήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξαναγράφουμε, και δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες. Εμείς ζητάμε να βρουν το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μάθω την αλήθεια που έκρυψαν από την αρχή με το “έτσι θέλω”. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλη οργή από τον κόσμο. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».

Ζωή κατά Ντόρας για «τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ»

Εντωμεταξύ, σφοδρή επίθεση στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις δηλώσεις της σχετικά με τα καντηλάκια στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κ. Μπακογιάννη, αδελφή του Πρωθυπουργού, της οποίας το αυτοκίνητο σκότωσε άνθρωπο, είπε “δεν θέλουμε καντηλάκια του ΙΚΕΑ”; Αυτό λέει; Αυτό εκστομίζει το θράσος, η αλαζονεία, η ύβρις! Δεν θέλουμε καντηλάκια του ΙΚΕΑ;» διερωτήθηκε σε υψηλούς τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορώντας την οικογένεια –όπως είπε- Μητσοτάκη ότι «δεν έχει πάρει είδηση τι συμβαίνει στη χώρα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την κ. Μπακογιάννη και τον πρωθυπουργό να κατανοήσουν πως τα ονόματα που γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά δεν είναι καντηλάκια του ΙΚΕΑ, αλλά φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που «σκότωσε» η κυβέρνηση. «Μόνον ο στενός κύκλος του Μεγάρου Μαξίμου ενοχλείται από την αναγραφή των ονομάτων, γιατί τους θυμίζει το έγκλημα και τις ευθύνες που αποφεύγουν, θέλουν μνημείο λήθης», είπε για προσθέσει πως «σήμερα μπήκε φυλακή ο Σαρκοζί», υπονοώντας την ανάγκη λογοδοσίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θύμισε πως ακόμη και στελέχη αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο Νίκος Δένδιας πήραν αυτονόητη θέση υπέρ των αιτημάτων Ρούτσι, ενώ προανήγγειλε δε, ότι θα συζητήσει με άλλα κόμματα για την κατάθεση ονομαστικής ψηφοφορίας.

