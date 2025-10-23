HELLENiQ ENERGY: Στρατηγική πορεία και εξωστρέφεια

Με εφαλτήριο τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό που υλοποίησε την τελευταία πενταετία, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει σταθερά τη θέση της ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2025, ο Όμιλος βρέθηκε εκ νέου στην αιχμή των εξελίξεων, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις, διευρύνοντας το διεθνές του αποτύπωμα και καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, με πρόοδο σε όλες τις βασικές προτεραιότητες του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Vision 2025 αποτέλεσε τον οδικό χάρτη για τον μετασχηματισμό του Ομίλου. Με σαφή προτεραιοποίηση κεφαλαίων, στόχευσε αφενός στη θωράκιση και τη σταδιακή απανθρακοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων και αφετέρου στη δημιουργία ενός δεύτερου, ισχυρού πυλώνα στη νέα ενέργεια. Την περίοδο 2021–2025 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κύριων δραστηριοτήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει σε λειτουργία έργα ΑΠΕ ισχύος 506 MW και υλοποιεί χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων 616 MW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 350 MW στην Ελλάδα, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1,5 GW έως το 2028. Παράλληλα, με την πλήρη ενσωμάτωση της Enerwave, που αποτελεί τη νέα εταιρική ταυτότητα της Elpedison, η HELLENiQ ENERGY αναπτύσσει μια πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με ξεκάθαρο στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς μεσοπρόθεσμα και την ενίσχυση της συνεισφοράς του green utility στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου.

Την ίδια στιγμή, η αξιοπιστία και η στρατηγική συνέπεια της HELLENiQ ENERGY αποτυπώνονται και στις συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η συνεργασία με τη Chevron και τη ExxonMobil για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο ενισχύει τον ρόλο της χώρας και του Ομίλου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η επαναλειτουργία του αγωγού που συνδέει τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης με τη θυγατρική ΟΚΤΑ στα Σκόπια, για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια, δημιουργεί νέες προοπτικές εξαγωγών προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή.

Η νέα δεκαετής συμφωνία με τη bp, με ορίζοντα έως το 2035, ενισχύει περαιτέρω το ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών συνεργασιών της HELLENiQ ENERGY. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εκπροσωπεί το διεθνές brand που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα καυσίμων, διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στη λιανική αγορά καυσίμων στην Ελλάδα.

Με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών και τη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας σε νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέους πελάτες, η HELLENiQ ENERGY εγκαινίασε πρόσφατα στη Γενεύη την HELLENiQ Petroleum Trading. Σε αρχικό στάδιο, θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια πρώτων υλών για τα διυλιστήρια, αλλά και με τις διεθνείς πωλήσεις περίπου 25 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων πετρελαίου ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης και σε trading τρίτων.

Η στρατηγική αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη. Η κερδοφορία του Ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 40%, με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ την περίοδο υλοποίησης του Vision 2025 επιτεύχθηκε ετησιοποιημένη απόδοση για τους μετόχους (TSR) 20%, συμπεριλαμβανομένων διανομών περίπου 1 δισ. ευρώ, σε ένα ιδιαίτερα μεταβλητό διεθνές περιβάλλον.

Παραμένοντας σταθερός πυλώνας στήριξης για την οικονομία, την εργασία και την κοινωνία, η HELLENiQ ENERGY αντιπροσωπεύει το 12% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της και υλοποιεί δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας με θετικό αποτύπωμα για περισσότερους από 2 εκατομμύρια πολίτες.

Με στρατηγική συνέχεια, επενδυτική συνέπεια και ισορροπημένες επιλογές, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει τις ισχυρές προοπτικές της, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αξιόπιστου ενεργειακού μέλλοντος για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και επιτάχυνση στρατηγικής εκτέλεσης για την Pepco Group

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Εθνική Ασφαλιστική – Πρόεδρος ο Γεώργιος Κώτσαλος