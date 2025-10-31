Κόντρα κυβέρνησης – Δούκα για τα πατίνια στην Αθήνα: Υπεκφυγές από το υπ. Ανάπτυξης, μετά την μνημειώδη άγνοια της Μιχαηλίδου

Στο πλευρό της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, που επιδόθηκε σε μία κόντρα – από τις συνηθισμένες που κάνουν κυβερνητικά στελέχη – με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκτέθηκε με τη μνημειώδη άγνοιά της για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη, έσπευσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Χρειάστηκε μία βραδινή ανακοίνωσή του, ώρες μετά την εκδήλωση της σύγκρουσης Μιχαηλίδου – Δούκα, για να δοθεί τελικά μία πρόχειρη απάντηση για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη στάθμευση των πατινιών, ώστε να καλυφθεί η κυβερνητική αβελτηρία στο θέμα αυτό, καθώς και να καλυφθεί η χωρίς προνοητικότητα κίνηση της υπουργού Οικογένειας να ρίξει τις ευθύνες στον δήμο της Αθήνας.

Να σημειωθεί ότι η λογική της «ελεύθερης κίνησης» (free flow), που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, για λόγους είτε λαϊκισμού, είτε ανικανότητας, μη προβλέποντας ολοκληρωμένο και αυστηρό πλαίσιο για την μικροκινητικότητα στην πόλη, δημιουργεί εδώ και καιρό τεράστια προβλήματα στους δρόμους. Ατυχήματα, μικροτραυματισμοί και διαπληκτισμοί σημειώνονται συνεχώς, καθώς δεν έχουν θεσπιστεί σαφείς κανόνες και περιορισμοί για το ποιοι και πώς κυκλοφορούν με τα πατίνια. Μάλιστα η ελεύθερη και ανεξέλεγκτη ουσιαστικά είσοδός τους, ακόμα και στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης, προκαλεί συχνά κομφούζιο με επικίνδυνες παραμέτρους.

Στην μάλλον τυπικά – για να βγει η υποχρέωση μάλλον – ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ανάπτυξης εγκαλεί μεν τον Δήμαρχο Αθηναίων για άγνοια για τους κανόνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν στην κίνηση των πατινιών, αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους χώρους στάθμευσης των πατινιών, ενώ για το μείζον ζήτημα του πώς δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που κυκλοφορούν αυτά τα οχήματα στην πόλη, δεν παίρνει καν θέση.

Η κόντρα ξεκίνησε μάλλον από την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν κάποιοι υπουργοί – μεταξύ αυτών και η κυρία Μιχαηλίδου – να επιτίθενται, για πολιτικούς ουσιαστικά λόγους, στον Χάρη Δούκα. Ειδικά μάλιστα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έδειξε να μην… “συγχωρεί” στον δήμαρχο Αθήνας ότι την εξέθεσε με τις βαριές καταγγελίες του για το Γηροκομείο της Αθήνας. Κυρίως για εκείνο το μέρος των καταγγελιών ότι η κυβέρνηση επιδίωξε (και επιδιώκει άραγε;) να εκποιήσει κατά τρόπο παράνομο ακίνητα του Γηροκομείου.

Τι υποστηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης αποφεύγει την οποιαδήποτε απάντηση για τα σοβαρά προβλήματα γύρω από την κυκλοφορία των πατινιών και απλώς επικεντρώνεται στο θέμα με τους χώρους στάθμευσης. Που όμως και πάλι η ιστορία ξεκινάει από το γενικό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Αναφέρει συγκεκριμένα το Ανάπτυξης: «Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του Δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Δούκας μπερδεύει την ίδρυση μιας εταιρείας, όπου πράγματι η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει απλοποιήσει τα πράγματα μειώνοντας τη γραφειοκρατία -που είναι ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- και των ρυθμίσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ο νόμος 5209/2025 είναι ξεκάθαρος.

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο ‘Αρθρο 3 για να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα ο κ. Δούκας.

“17. «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. α) Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: αα) πατίνια (e-scooters), αβ) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards)… “.

Και στην Παρ.9 ‘Αρθρο 112:

“ζ) Με απόφαση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της δημοτικής επιτροπής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές ειδικοί χώροι στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με την παρ. 18.”.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του».

Η κόντρα για τα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας

Υπενθυμίζεται ότι οι βολές που αντάλλαξαν ξανά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά το Γηροκομείο Αθηνών και το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση και Εργασία», ήταν ιδιαίτερα οξείες.

Η υπουργός με επιστολή της ζήτησε από τον Δήμαρχο Αθηναίων να πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι στο υπουργείο έχουν λάβει πλήθος καταγγελιών.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων υπενθύμισε στη Δόμνα Μιχαηλίδου πως με νόμο της κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει, δεν απαιτείται για τα πατίνια άδεια από τον εκάστοτε δήμο. «Η δυνατότητα των Δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης που υιοθετεί το μοντέλο “ελεύθερης κίνησης”» (free flow)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεδομένου ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών —όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση— αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της Κυβέρνησης, θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια Υπουργεία», τονίζει

Και υποδεικνύει στην υπουργό πως «πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο».

Ξαναδείτε το free flow λέει ο δήμος της Αθήνας

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και ΟΙκογένειας έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της επιστολής σας σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την κυκλοφορία και τη στάθμευσή τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων.

Τα πατίνια λειτουργούν σήμερα ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον Δήμο. Η ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας, όπως η μικροκινητικότητα.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχει καθορίσει τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ, και η Δημοτική Αστυνομία αστυνομεύει την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι η Τροχαία διαθέτει συναρμοδιότητα σε ζητήματα κυκλοφορίας, στην οποία μπορούν επίσης να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Η δυνατότητα των Δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης που υιοθετεί το μοντέλο «ελεύθερης κίνησης» (free flow).

Ο Δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει σχετική μελέτη και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο σχέδιο κανονιστικής πράξης από τον Ιούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενσωμάτωση σχολίων από πολίτες, παρόχους και λοιπούς φορείς, έχει ήδη αναρτηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα το τελικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις για την τιμολόγηση και την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών και θέσεων στάθμευσης. Αμέσως μετά την διαβούλευση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση.

Ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της «Ομάδας Εργασίας για την Προσβασιμότητα και τη Συμπερίληψη», καθώς και μέσω της διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Είμαστε σταθερά ανοικτοί σε διάλογο και συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα και τον σεβασμό στα δικαιώματά τους.

Ο συγκεκριμένος φορέας που απευθύνθηκε στο Υπουργείο σας ανήκει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και, προφανώς, αναφερόταν σε αντίστοιχα ζητήματα που παρατηρούνται σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, προκαλεί εντύπωση η επιλεκτική διαβίβαση του ζητήματος αποκλειστικά προς τον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει προσηλωμένος στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών —όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση— αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της Κυβέρνησης, θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αθηναίων είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να συνεισφέρει με την εμπειρία και τα τεχνικά δεδομένα του στη διαμόρφωση ενός σαφέστερου και πιο λειτουργικού εθνικού πλαισίου για τη μικροκινητικότητα, το οποίο θα αποσαφηνίζει ρόλους και ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».

