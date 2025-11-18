Τσακαλώτος για Τσίπρα: Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί ένας ηγέτης μόνος του, αδιαμεσολάβητος, να μας βγάλει από την κρίση

Στα εσωκομματικά ζητήματα και τη διαφωνία που έχει προκύψει στη Νέα Αριστερά επί των συμμαχιών αναφέρθηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχολιάζοντας τις κινήσεις Τσίπρα, άφησε αιχμές ότι «δεν μπορεί ένας ηγέτης μόνος του, αδιαμεσολάβητος» να βγάλει τον προοδευτικό χώρο από την κρίση. Ειδικότερα, στο ερώτημα αν θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καταλύτης εξελίξεων στην κεντροαριστερά, ο πρώην ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός με την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ «είπε ότι όλη η αντιπολίτευση δεν μπορεί και εγώ μπορώ». «Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε αυτή τη φάση ότι ένας ηγέτης μόνος του αδιαμεσολάβητος μπορεί να μας βγάλει μόνος του από την κρίση» πρόσθεσε. Διερωτήθηκε δε για την μορφή που θα έχει το όποιο εγχείρημά του: «Θα είναι κόμμα; Ομπρέλα με συνιστώσες; Μια λίστα; Όταν δεν το ξέρεις αυτό είναι πρόβλημα».

Εν ολίγοις άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρώιμοι οι σχεδιασμοί περί συνεργασίας με Τσίπρα. Αλλά και γενικότερα, με τα κόμματα που περιγράφει η πρόταση Χαρίτση, καθώς έφερε ως παράδειγμα και το ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Θα μπορούσε να υπάρχει λαϊκό μέτωπο αν το ΠΑΣΟΚ άλλαζε γραμμή με πιο σαφή τρόπο ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό. Αυτό δεν το βλέπω και αυτό οδηγεί στο ο καθένας μόνος του. Δεν είναι καλή εξέλιξη. Στο δικό μας κόμμα υπάρχει μια διαφωνία».

Δημοψήφισμα για διάλογο με τα κόμματα της Κεντοαριστέρας

Στην παρατήρηση Χατζηνικολάου πως αυτό που σχολιάζεται ευρύτερα πως ένα μικρό κόμμα είναι στα πρόθυρα διάσπασης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε: «Η διαφωνία ήταν για το αν θα πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα. Η δική μου άποψη είναι ότι δημοψήφισμα κάνεις όταν έχεις σαφές ερώτημα. (…) Το SPD διαπραγματεύεται με ένα άλλο κόμμα και αφού ξέρουμε το πρόγραμμα μετά βάζει δημοψήφισμα. Εδώ μας λένε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα αν είμαστε υπέρ ανοίγματος ή περιχαράκωσης. Όλοι οι Αριστεροί είναι υπέρ των συμμαχικών σχημάτων. Να έχουμε ένα πρόγραμμα να το συζητήσουμε».

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το αν υπάρχει πολιτικό φλερτ με τον Βαρουφάκη σημείωσε: «Δεν νομίζω με την έννοια ότι το ΜέΡΑ25 έχει πολύ μεγάλη περιχαράκωση. Θεωρεί ότι με όσους ήταν υπουργοί του Τσίπρα δεν μπορεί να συμμαχήσει. Τα προγράμματα τα προωθητικά γίνονται με τα επίδικα της εποχής, όχι με τα επίδικα του ’15».

Κληθείς τέλος να απαντήσει αν εκτιμά πως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και άλλοι βουλευτές είναι σε διαδικασία επιστροφής στον ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απέφυγε να απαντήσει ευθέως και ανέφερε πως «η διαφωνία είναι νομίζω ότι ένα μέρος της ΚΟ θέλει άμεση απάντηση στο δίκαιο αίτημα του λαού κάντε κάτι να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη». «Εγώ το ακούω αυτό», είπε, αλλά «θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε με όλα τα κόμματα αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η διάθεση».

Και κατέληξε εκφράζοντας την θέση του πως των συμμαχιών προηγείται η ανασυγκρότηση του κόμματος, αφήνοντας εκ νέου την αιχμή, πως η στρατηγική της ηγεσίας για τις συμμαχίες, δίνει την εντύπωση ότι η Νέα Αριστερά είναι ένα «μεταβατικό» σχήμα. «Πιστεύω», είπε, «ότι πρέπει πρώτα να χτίσεις το σπίτι σου να ξέρει ο κόσμος ότι λες αυτό και αυτό και έπειτα να ψάχνεις για συμμαχίες. Δεν γίνεται να δημιουργείς την εντύπωση του μεταβατικού. Αυτή νομίζω ότι είναι η σημαντική διαφορά».

