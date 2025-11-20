Στεγαστική κρίση: Ένα στα 4 σπίτια παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Σταγόνα στον ωκεανό οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση  

Παρά τα επιδόματα και τα προγράμματα της κυβέρνησης για τη λύση του στεγαστικού, το πρόβλημα παραμένει τεράστιο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ReDataset η οποία με βάση την απογραφή των ακινήτων της ΕΛΣΤΑΤ, διαπίστωσε πως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλα προάστια, ένα στα 4 σπίτια παραμένουν κλειστά. Την ίδια ώρα, προγράμματα όπως το Ανακαινίζω για παράδειγμα, δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στο να αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες τους να τα ανοίξουν ξανά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου κλειστά παραμένουν 117.137 σπίτια. Πρόκειται για ποσοστό άνω του 26% και αφορά είτε ακίνητα ιδιωτών, είτε φορέων του δημοσίου τομέα. Μάλιστα, πολλά σπίτια μένουν κλειστά καθώς ενώ τα έχουν πάρει servicers, δεν έχουν βρεθεί αγοραστές.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ο μεγαλύτερος όγκος κτιρίων που μένουν κλειστά, αφορά είτε το κέντρο της Αθήνας, είτε περιοχές των δυτικών προαστίων και του Πειραιά, δηλαδή περιοχές χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Παράλληλα, λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση σε Γλυφάδα και Κηφισιά, όπου παρουσιάζεται μια μικρή μείωση στα κλειστά σπίτια.

Πολλά από αυτά είναι κλειστά για χρόνια και τα έξοδα που απαιτούνται είναι πολλά. Ετσι, αν και η αποδοχή του προγράμματος «Ανακαινίζω» είναι μεγάλη, το πρόβλημα είναι πως τα χρήματα που θα πάρουν (συνολικό μπάτζετ του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ), είναι σταγόνα στον ωκεανό κι έτσι δεν μπορούν να ανοίξουν ξανά τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, υπάρχουν επίσης 250.000 ακίνητα τα οποία είναι σε τόσο κακή κατάσταση, που έχουν τεθεί εκτός αγοράς…

Οι περιοχές με τα περισσότερα κλειστά σπίτια

Αθήνα (κέντρο) 117.137 (26,8%)

Πειραιάς 21.712 (22,1%)

Περιστέρι 13.212 (18,9%)

Καλλιθέα 13.093 (20,2%)

Κερατσίνι 10.319 (21,6%)

Ζωγράφου 9.706 (21,6%)

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 9.415 (17,5%)

Αιγάλεω 7.725 (17,3%)

Γλυφάδα 7.725 (17,3%)

Νέα Σμύρνη 7.553 (18,5%)

