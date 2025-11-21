Ρόδος: Τρόμος για υπάλληλο σε μίνι μάρκετ – Κουκουλοφόρος τον απείλησε με μαχαίρι για να τον ληστέψει (video)

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Τετάρτης (19/11) ένας υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Ρόδο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν κουκουλοφόρο που επιχείρησε να τον ληστέψει.

Ο κουκουλοφόρος, υπό την απειλή του μαχαιριού, υποχρέωσε τον υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα που είχε η ταμειακή μηχανή, προτού τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένοπλη ληστεία έγινε σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην στην οδό Αγίας Σοφίας και καταγράφτηκε καρέ – καρέ στην κάμερα ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα.

Για το περιστατικό, ενημερώθηκε η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου, στελέχη της οποίας διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

