ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.11.2025 12:25

Τσακαλώτος κατά Τσίπρα: Συνεργασία δεν μπορεί να γίνει με έναν «πεφωτισμένο ηγέτη» που λέει στην αντιπολίτευση «δεν σας κόβει»

21.11.2025 12:25
tsakalotos new

Τρεις μέρες πριν κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τα… αίματα φαίνεται να ανάβουν σε όλες τις φυλές της Αριστεράς.

Σήμερα ήταν η σειρά του Ευκλείδη Τσακαλώτου να μιλήσει για αυτό στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Προφανώς θα το διαβάσω γιατί, για παράδειγμα, δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο πήραμε 31,5% που είναι θαύμα – γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν – και το 2023 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη να απαντάει και να εξηγεί γιατί έγινε αυτό»

Για τον Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεών του είπε: «Τον βλέπω σε διάθεση να κινηθεί προς το Κέντρο» ενώ σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες απάντησε: «Η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα, και με το ΠΑΣΟΚ, και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν “πεφωτισμένο ηγέτη” που λέει “ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό”».

Κατά τον ίδιο, μάλιστα, «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ γιατί ένα φιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσει το κομμάτι τους και έχουμε τον Τσίπρα που λέει στην αντιπολίτευση “δεν σας κόβει” και πρέπει να αναλάβω εγώ».

Εκτίμησε, επίσης, ότι «η Νέα Αριστερά δεν βλέπω λόγο να κλείσει» ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «θα συμπορευτεί (σ.σ. με το κόμμα Τσίπρα), με κάτι δηλαδή που δεν ξέρει, και αυτό με ξεπερνάει»

