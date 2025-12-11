search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025
11.12.2025

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Χάρης Ρώμας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας στο «Secret Podcast».

Αναφερόμενος στη viral φωτογραφία του που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και η οποία απεικονίζει τον ίδιο να παρουσιάζει ως «καθηγητής Κωνσταντίνος Κατακουζηνός» την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι το «αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο» -γνωστό από τον ρόλο του στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»- θα είναι πιο ενδιαφέρον…

«Έχω την αίσθηση -χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη- ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μπορεί να έχει άδικο, καθώς δεν το έχει διαβάσει.

«Εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις -και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, γιατί θα ήταν χυδαίο- να τραβήξεις το καζανάκι» πρόσθεσε.

«Ενεπλάκην και γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία καρέκλα και χρήμα. Δεν πετάω, όμως, στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α» είπε, τέλος, μιλώντας για την δική του εμπλοκή με τον χώρο της πολιτικής στον δήμο Χαλανδρίου.

