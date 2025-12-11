search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 13:00

Σπείρα ανηλίκων «χτύπουσε» φούρνους και περίπτερα με γυναίκες υπαλλήλους – Λήστεψαν και 13χρονο παιδί

11.12.2025 13:00
MHXANH_ASTUNOMIA
Eurokinissi

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για μέλη συμμορίας που πραγματοποιούσε κλοπές και ληστείες κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων φούρνων και περιπτέρων στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.

Οι ανήλικοι, το βράδυ της Κυριακής, προσέγγισαν έναν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με τη χρήση βίας του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και την μπλούζα του. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δράστες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους συνέλαβαν. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της συγκεκριμένης ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος, είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της συμμορίας, είχε διαπράξει ληστείες και κλοπές, κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων, αποσπώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Στη συνέχεια, οι δράστες πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιώντας τις κλαπείσες τραπεζικές κάρτες.

Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και κλοπών που διαπράχθηκαν σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία. Οι ανήλικοι δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

deh-quiet-234
BUSINESS

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:10
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

1 / 3