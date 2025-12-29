Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

Στη σύλληψη παίκτη της ομάδας «Κολοσσός Ρόδου», για υπόθεση ναρκωτικών, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/12, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ο λόγος για τον Άντριου Γκάουντλοκ, Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2023 με την ομάδα του Κολοσσού, ενώ η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στην κατοχή του μπασκετμπολίστα εντοπίστηκε ποσότητα χασίς, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00.

Παρέλαβε το δέμα με τα ναρκωτικά από εταιρεία ταχυμεταφορών

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικές Αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δέμα, που έφτασε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, περιείχε 250 γραμμάρια χασίς.

Σε βάρος του 37χρονου μπασκετμπολίστα σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται αύριο, Τρίτη 30/12, να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν κατηγορίες.

