06.01.2026 11:52

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

06.01.2026 11:52
Ομαδική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στο “The Ellinikon Experience Centre”

Όταν η έμπνευση συναντά τη στήριξη και το όραμα γίνεται πράξη, τότε ο αθλητισμός αποκτά πραγματικό νόημα. Με την HELLENiQ ENERGY να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται να δώσει το παρών στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής.

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει έμπρακτα την ελληνική αποστολή, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή παρουσία των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση χειμερινού παραολυμπιακού αθλητισμού.

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard

Οι άνθρωποι πίσω από τη γαλανόλευκη

Στις χιονισμένες πίστες της Ιταλίας θα αγωνιστούν η Παραολυμπιονίκης Ευαγγελία (Εύα) Νίκου, με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι, καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, στο Snowboard.

Η παρουσία τους στους Αγώνες δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό αποτέλεσμα. Αντανακλά τη σταδιακή εξέλιξη των χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων στην Ελλάδα και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για το μέλλον.

Ομαδική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στο “The Ellinikon Experience Centre”

Μια αποστολή που εμπνέει, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων

Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon Experience Centre, σε μια εκδήλωση με ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, όπου αθλητές, συνοδοί και εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής μοιράστηκαν τη χαρά και την ανυπομονησία πριν από το μεγάλο ταξίδι.

Η Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Αλπικό Σκι και ο συνοδός της Δημήτρης Προφέντζας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της HELLENiQ ENERGY, κ. Σωτήρης Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι οι αθλητές έχουν, ήδη, κατακτήσει το σημαντικότερο βάθρο: εκείνο του παραδείγματος και της έμπνευσης, τονίζοντας πως η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα.

Ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard

Όταν ο αθλητισμός γίνεται τρόπος ζωής

Η μακρόχρονη στήριξη της HELLENiQ ENERGY στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνοδεύεται και από δράσεις ευαισθητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως τα «Παραολυμπιακά Πανοράματα», εκατοντάδες μαθητές και πολίτες έχουν έρθει σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, ανακαλύπτοντας ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα συμμετοχή, αποδοχή και σεβασμός.

Η Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Αλπικό Σκι και ο συνοδός της Δημήτρης Προφέντζας

Γιατί τελικά, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες και επιδόσεις. Είναι τρόπος ζωής. Είναι έμπνευση. Είναι η απόδειξη ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται.

