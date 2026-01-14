search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 00:08
ΚΟΣΜΟΣ

14.01.2026 23:59

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας – «Συνομίλησα μαζί της, είναι υπέροχος άνθρωπος»

trump-rodriguez

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απήχθη και αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

