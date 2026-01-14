search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 16:46
14.01.2026 15:40

Κάτι ψάχνει ο Ανδρουλακης – Στο γραφείο του ο Γιώργος Παπανδρεου και ο Νίκος Κοτζιάς 

Εντείνονται κατά τα φαινόμενα οι διεργασίες στην κεντροαριστερά. Συναντήσεις, συζητήσεις, αναζητήσεις για σύμπλευση και συνεργασίες, συνθέτουν ένα σκηνικό εξόχως ρευστό και με… εκπλήξεις.

Ενδιαφέρον αλλά και εύλογες απορίες προκαλεί για παράδειγμα η επίσκεψη που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Κοτζιάς. Οι απορίες βέβαια δεν αφορούν το Γιώργο Παπανδρέου, αλλά τον πρώην υπουργό εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα που πρωταγωνίστησε στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντιταχθεί στην συμφωνία αυτή, ως γνωστό. 

Υπό αυτή την έννοια, εάν όντως το θέμα είναι η συνεργασία του επικεφαλής της κίνησης «Πράττω» με το ΠΑΣΟΚ, θα έχει ενδιαφέρον τι αντιδράσεις θα υπάρξουν.

