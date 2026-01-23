Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, ειδικότερα, αναζητά μια ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», λέει ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Swiss, ακύρωσαν τις πτήσεις του Σαββάτου προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας. Η United Airways και η Air Canada ακυρώνουν επίσης πτήσεις προς το Ισραήλ εν μέσω φόβων για πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

«Μήλον της έριδος» το Ντονμπάς: Γιατί ο Πούτιν το θέλει και ο Ζελένσκι «κλωτσάει»

Ιταλία: Δίδυμα κοριτσάκια ενός έτους αγνοούνται στη Μεσόγειο μετά από ανατροπή πλοιαρίου

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Αμερικανών