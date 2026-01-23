search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 23:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 23:12

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

23.01.2026 23:12
hakan fidan 11- new

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, ειδικότερα, αναζητά μια ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», λέει ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Swiss, ακύρωσαν τις πτήσεις του Σαββάτου προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας. Η United Airways και η Air Canada ακυρώνουν επίσης πτήσεις προς το Ισραήλ εν μέσω φόβων για πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

«Μήλον της έριδος» το Ντονμπάς: Γιατί ο Πούτιν το θέλει και ο Ζελένσκι «κλωτσάει»

Ιταλία: Δίδυμα κοριτσάκια ενός έτους αγνοούνται στη Μεσόγειο μετά από ανατροπή πλοιαρίου 

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Αμερικανών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
domazos-trifili
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο: Το συγκινητικό μήνυμα από τις κόρες του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου

xulo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα (Video)

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Cuba
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν ενεργά την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα μέχρι το τέλος του έτους

vrefiko_gala
ΚΟΣΜΟΣ

Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνση του προϊόντος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 23:24
domazos-trifili
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο: Το συγκινητικό μήνυμα από τις κόρες του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου

xulo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα (Video)

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

1 / 3