Σταματούν οι εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στη Μήλο μετά τις αντιδράσεις – Έρευνα από την Αρχή Διαφάνειας

«Μπλόκο» στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας «White Coast», η οποία προκαλεί αντιδράσεις στο νησί της Μήλου, μπαίνει μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπασταύρου:

αποστέλλει έγγραφο στην πολεοδομία Μήλου ζητώντας την άμεση αναστολή των εργασιών

ζητώντας την άμεση αναστολή των εργασιών διατάσσεται επιτόπια έρευνα από την Αρχή Διαφάνειας και

αποστέλλεται επιστολή στον Δήμο Μήλου στην οποία θα τονίζεται πως ναι μεν έγινε η προσφυγή αναστολής, όμως επειδή αυτή δεν κοινοποιήθηκε στην ΥΔΟΜ του νησιού, δεν προχώρησε και ουσιαστικά είναι σαν να μην έγινε. Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθεί να επανακατατεθεί τηρώντας όλες τις απαραίτητες νομικές και τυπικές διαδικασίες ώστε να καταστεί ενεργή.

Η επέκταση της επέμβασης στην περιοχή, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος προσέφυγε κατά της αδειοδότησης του έργου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, ζητώντας την ακύρωσή της και αναθέτοντας την υπόθεση σε νομικό γραφείο. Ωστόσο, η υπόθεση φαίνεται να προχώρησε μόνο κατά το ήμισυ, καθώς το αίτημα αναστολής κατατέθηκε τελικά, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Η οικοδομική άδεια του White Coast αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 2021 και το 2024, προκειμένου το ξενοδοχείο να επεκταθεί σε δύο παρακείμενα οικόπεδα και να αυξήσει τη δυναμικότητά του κατά 167 κλίνες, δηλαδή 75 επιπλέον δωμάτια. Ως αποτέλεσμα, το έργο έπρεπε να αδειοδοτηθεί εκ νέου, πλέον ως μεγάλο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2024, η επέκταση αφορά συνολική έκταση 29,4 στρεμμάτων, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα της πεντάστερης μονάδας στις 271 κλίνες.

Το υπουργείο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, επανεξετάζει συνολικά το καθεστώς αδειοδότησης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στη Μήλο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία του κυκλαδίτικου τοπίου.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο φθινόπωρο, με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου ανακλήθηκε μετά τις αντιδράσεις η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, κατά τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης.

«Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας» αναφέρει ο Δήμος Μήλου, ο οποίος δηλώνει ότι παραμένει σε εγρήγορση και πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του.

