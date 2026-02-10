Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα: Ζητούν από τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει τις νομικές απειλές σε δημοσιογράφο

Καταδικάζουν ευθέως οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα τις απειλές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά δημοσιογράφου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος@pavlmarin απείλησε τον δημοσιογράφο @chris_avramidisde με νομικές ενέργειες επειδή έθεσε εύλογα ερωτήματα σχετικά με μια ναυτική τραγωδία. Οι RSF τον καλούν να ανακαλέσει αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες αποτελούν μια προσπάθεια εκφοβισμού ανάξια μιας δημοκρατίας».

#Grèce: le porte-parole du gouvernement @pavlmarin a menacé le journaliste @chris_avramidisde de poursuites judiciaires pour avoir posé des questions légitimes sur une tragédie en mer. RSF l'appelle à retirer ces propos, une tentative d'intimidation indigne d'une démocratie. pic.twitter.com/HP5YTN5Ecc — RSF (@RSF_inter) February 10, 2026

Σημειώνεται πως ο Παύλος Μαρινάκης απείλησε με μήνυση τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για ερώτηση για το ναυάγιο στη Χίο.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο στη Χίο.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές την παράνομη είσοδο στη χώρα μας ανθρώπων που δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα». Έπειτα, προσέθεσε πως «όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές».

«Μιας και ήδη είχαν μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το Διεθνές Δίκαιο θα ήταν η διάσωση δεν υπάρχει επίλογή της αποτροπής, είναι παράνομη. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής;», επανήλθε ο δημοσιογράφος.

Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε προσωπική επίθεση κατά του δημοσιογράφου, ενώ τον απείλησε με μήνυση.

