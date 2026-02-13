«Θεσμική εκτροπή»: Ο Βουλγαράκης «καρφώνει» Τασούλα για το non paper μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

Για θεσμική εκτροπή έκανε λόγο μιλώντας στο ΟΝΕ, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βουλγαράκης, αναφερόμενος στη συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον θόρυβο που προκλήθηκε από την έκδοση άτυπου ενημερωτικού σημειώματος (non paper) από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν νομιμοποιείται ούτε κύκλους να έχει ούτε πηγή ειδήσεων να είναι, σχολίασε ο πρώην υπουργός, απαντώντας στις σημερινές διευκρινίσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η οποία έκανε λόγο για «μια πρωτοβουλία επιβολής ατζέντας, αλλά μια πράξη ανταπόκρισης στη δημοσιογραφική πίεση».

Αφού σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει έναν ρυθμιστικό ρόλο ο οποίος είναι αυστηρά καθορισμένος από το Σύνταγμα, εκτίμησε πως «πολύ κακώς υπήρξε αυτή η διαρροή», καθώς, όπως είπε, «αυτοπυροβολείται ως θεσμός».

Παράλληλα, ο κ. Βουλγαράκης πολύ αμφιβάλλει αν θα ξαναδεί πρώην πρωθυπουργό στη ζωή του ο κ. Τασούλας, επισημαίνοντας πως αυτή τη συμπεριφορά τη θεωρεί τοξική.

Διαβάστε επίσης:

Τι λέει η προεδρία της Δημοκρατίας για το non paper μετά τη συνάντηση Τασούλα-Τσίπρα

Καρυστιανού: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών γιατί ο αγώνας για διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια μας αφορά όλους

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία, το λυσάρι με τις ατάκες και τα αποθεματικά