ΔΕΟΣ: Το «βαρύ πυροβολικό» της ΑΑΔΕ στη μάχη με τα οργανωμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής

Η υπόθεση με τους αχυράνθρωπους, τα «αόρατα» ΑΦΜ και την απάτη των 43 εκατ. ευρώ δεν αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως ένδειξη του βάθους και της οργάνωσης που έχει αποκτήσει η φορολογική παραβατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να αλλάξει επίπεδο, ενεργοποιώντας έναν νέο, κεντρικά ελεγχόμενο μηχανισμό με αυξημένες αρμοδιότητες και τεχνολογικά μέσα.

Από τις 16 Μαρτίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία απορρόφησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ενισχύεται με 80 επιπλέον ελεγκτές. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, ωστόσο η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη τη χώρα, με ειδικές μονάδες σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Η φιλοσοφία της νέας δομής παραπέμπει σε «ομάδα ειδικών αποστολών», με αποκλειστικό αντικείμενο τις υποθέσεις μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, απάτης και λαθρεμπορίου.

Στην πράξη, η ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τις πιο σύνθετες και υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου υποθέσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ, κυκλώματα τύπου carousel, «εξαφανισμένοι έμποροι», αλλά και υποθέσεις που αφορούν προϊόντα με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Οι έλεγχοι εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα: από τη διακίνηση και τις αποθήκες έως τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και –όπου απαιτείται– πλοία εντός χωρικών υδάτων.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η ανάλυση τραπεζικών δεδομένων. Η νέα διεύθυνση αποκτά τη δυνατότητα να κινείται άμεσα με προληπτικά και διασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Δημοσίου, όπως δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και διαβίβαση φακέλων στις εισαγγελικές αρχές για προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Το μήνυμα που επιχειρεί να σταλεί είναι σαφές: οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται σε επιφανειακές διασταυρώσεις, αλλά θα φτάνουν στην «καρδιά» των οικονομικών ροών.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η ΔΕΟΣ έχει ως βασική αποστολή την πρόληψη και αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μέσω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών εργαλείων. Στο επιχειρησιακό της οπλοστάσιο περιλαμβάνονται drones, ψηφιακοί χάρτες και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν στοχευμένους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η δράση της δεν περιορίζεται αυστηρά στο φορολογικό σκέλος. Οι ελεγκτές θα εντοπίζουν και περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας ή παραβιάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, με τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε διασυνοριακές υποθέσεις απάτης.

Η ενεργοποίηση της ΔΕΟΣ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΑΑΔΕ για συγκέντρωση δυνάμεων και εξειδίκευση των ελέγχων σε κεντρικό επίπεδο. Το στοίχημα είναι διπλό: αφενός η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της αποκάλυψης και βεβαίωσης μεγάλων υποθέσεων, αφετέρου η ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα του ελεγκτικού μηχανισμού απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος. Το αν το νέο «βαρύ πυροβολικό» θα αποδώσει τα αναμενόμενα, θα κριθεί στην πράξη – και κυρίως στα αποτελέσματα.

