ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:05
Χρήστος Ιερείδης

06.03.2026 18:15

CNN: Ορκίζεται για την ανεξαρτησία του ο νέος ιδιοκτήτης του, Ντέιβιντ Έλισον – Ανησυχούν οι δημοσιογράφοι του

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount/Skydance (και βασικός ιδιοκτήτης της) Ντέιβιντ Έλισον δεσμεύτηκε ότι το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN θα διατηρήσει την ανεξαρτησία του, έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery. «Θέλουμε να παραμείνει ένας επιχειρηματικός οργανισμός αλήθειας».

Ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα στο CNN και οι φόβοι ότι θα εξελιχθεί σε Fox News 2.0 εντάθηκε όταν ο νέος ιδιοκτήτης της Paramount, ο οποίος βρίσκεται στο στενό φιλικό περιβάλλον του προέδρου Τραμπ, τοποθέτησε την υπερσυντηρητική-νεοφιλελεύθερη Μπάρι Βάις στην διεύθυνση του CBS News. Η Βάις λέγεται ότι μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία PSKY-WBD θα έχει εποπτικό ρόλο στο CNN.

Ο Έλισον την Πέμπτη, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC και όταν ρωτήθηκε σχετικώς υποστήριξε ότι το CNN θα παραμείνει ένας δημοσιογραφικά ανεξάρτητος οργανισμός.

Στη συνέντευξη, ο παρουσιαστής του CNBC, Ντέιβιντ Φάμπερ, ανέφερε πως «υπάρχει σίγουρα μια αντίληψη – ή/και ένας φόβος ίσως- ότι μόλις αναλάβετε τον έλεγχο του CNN, και δεδομένων των αλλαγών που έχετε κάνει στο CBS News, θα είστε περισσότερο υπόχρεοι στην κυβέρνηση Τραμπ», και ρώτησε τον CEO της Paramount/Skydance: «Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την γενική αίσθηση, τον φόβο που εκφράζουν πολλοί;».

Ο Έλισον, έδειξε να συμμερίζεται τη διάχυτη ανησυχία και απάντησε: «Το έχω πει αυτό από την αρχή. Η συντακτική ανεξαρτησία θα διατηρηθεί οπωσδήποτε. Διατηρείται στο CBS. Θα διατηρηθεί και στο CNN. Ειλικρινά απευθυνόμαστε στο 70% των Αμερικανών και σε όλο τον κόσμο, στους κεντροαριστερούς και τους κεντροδεξιούς. Θέλουμε να είμαστε επιχείρηση που λέει αλήθειες. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ο Έλισον, παραμένοντας στο θέμα του CNN, σημείωσε ότι σκοπεύει να επενδύσει στην ανάπτυξη υπηρεσίας streaming του CNN αλλά και του CBS, τα οποία χαρακτήρισε «σημαντικούς τίτλους ενημέρωσης», ώστε να είναι διαρκής η αμφίδρομη σχέση μεταξύ Μέσων και τηλεθεατών/χρηστών.

«Θέλουμε να συναντούμε του καταναλωτές μας όπου κι αν βρίσκονται. Θα επενδύσουμε στην επιχείρηση των ειδήσεων και αυτή είναι μια συναλλαγή θετική εξίσου για το CBS News, και για το CNN».

Το CNN διαθέτει την πλατφόρμα All Access (με συνδρομή 6,99 δολάρια/μήνα) την οποία λάνσαρε το περασμένο φθινόπωρο. Το 2022 είχε δημιουργήσει το CNN+, εγχείρημα βραχύβιο και με άδοξο τέλος, καθώς καταργήθηκε μόλις ένα μήνα από την έναρξη λειτουργία του και αφού η Discovery έκλεισε τη συμφωνία της για την εξαγορά της WarnerMedia από την AT&T.

Παρά τις δηλώσεις Έλισον, το δημοσιογραφικό δυναμικό του CNN «κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα». Άλλωστε, είναι νωπά ακόμα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο CBS News, μεταξύ των οποίων και η κρίση που ξέσπασε στην εμβληματική εκπομπή «60 minutes», όταν η Βάις μπλόκαρε ρεπορτάζ με μαρτυρίες Βενεζουελανών που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, ζητώντας δε να προστεθούν και δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ. Μάλιστα, το δημοσιογραφικό προσωπικό του CBS έχουν δημοσίως εκφράσει ανησυχίες για υποδείξεις συγκεκριμένης «οπτικής» στα ρεπορτάζ.

