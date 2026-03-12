Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο – Δεν επιβεβαιώνει καμιά πλευρά μέχρι στιγμής (Video)

Έντονη φημολογία για κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου υπάρχει τις τελευταίες ώρες στα δημοσιογραφικά γραφεία, έπειτα από σχετικό σημερινό δημοσίευμα.

Πρόκειται για πληροφορίες που, μέχρι στιγμής, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, κάνοντας λόγο για μια απομάκρυνση ανάμεσα στο ζευγάρι έπειτα από μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν ερωτήματα.

Γιώργος Λιάγκας: «Έχω πάθει σοκ, αν ισχύει είναι ο χωρισμός της 100ετίας»

Στη σημερινή εκπομπή, πάντως, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον χωρισμό ή την κρίση στον γάμο ενός πασίγνωστου ζευγαριού, κάνοντας λόγο για μια είδηση – βόμβα, αν αυτή επιβεβαιωθεί.

Αφού σχολίασε το δημοσίευμα -χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα– επανήλθε λίγο αργότερα, επισημαίνοντας ότι μετά από τα πρώτα τηλέφωνα που έκανε ο ίδιος, η είδηση φαίνεται ότι ισχύει.

«Υπάρχει μια φήμη ότι -δεν θέλω να το φωτογραφίσω γιατί είναι μοναδική ιστορία- ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, γυναίκα, δημοφιλέστατο όνομα, κυκλοφορεί μια φήμη ότι έχει χωρίσει. Παντρεμένη είναι η γυναίκα και μιλάνε για χωρισμό της 20ετίας» είπε, αρχικά, ο παρουσιαστής.

«Εγώ το ζευγάρι αυτό το είχα δει πριν τρεις μήνες να τρώει και ήταν τόσο αγαπημένο που… δεν ξέρω. Τώρα αν χώρισαν και ισχύει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια έντονη φημολογία και όντως αν έχουν χωρίσει είναι σοκ. Είναι βόμβα, αν ισχύει είναι ο χωρισμός όχι της 20ετίας αλλά της 100ετίας. Ένα ζευγάρι μιλάμε έσταζε μέλι όταν κοίταζε ο ένας τον άλλον. Και ελπίζω να ‘ναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Τώρα αν έχει συμβεί κάτι και έχουν χωρίσει… Θα κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει» πρόσθεσε, ενώ λίγο αργότερα, επανήλθε στο θέμα, αναφέροντας τα εξής:

«Είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ποιος από τους δύο είναι ο σταρ ή η σταρ αλλά και ο άλλος έγινε γνωστός μέσα από αυτή τη συνύπαρξη. Δεν ξέρω αν έχουν χωρίσει αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Κι εγώ σήμερα το πρωί που μεταφέρθηκε η είδηση στο γραφείο και ψάχνουμε να βρούμε τι έχει συμβεί, έχω πάθει σοκ! Έχω κάνει δύο τρία τηλέφωνα και μου λένε ότι ισχύει. Μαθαίνω ότι ισχύει το ρεπορτάζ, μπορεί να υπάρχει μια κρίση. Μιλάμε για έναν θυελλώδη έρωτα. Μακάρι να είναι μια κρίση».

Διαβάστε επίσης:

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό είχε την πιο δυσάρεστη εμπειρία σε σκηνή φιλιού

Eurovision 2026: Ο Akylas απαντά στο κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε το videoclip του «Ferto» (Video)

Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: «Έκλαψα πάρα πολύ – Ήταν κομμάτι της ζωής μου και δάσκαλός μου» (Video)

