Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα- Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης που «έντυνε» φωτογραφικά δελτίο τύπου για την συνάντηση του Δημάρχου Παλλήνης, Χρήστου Αηδόνη με τους Συλλόγους Γονέων Νηπιαγωγείων Γέρακα.

Ωστόσο, το θέμα του δελτίου τύπου «επισκιάστηκε» από το… Photoshop, καθώς στην κεντρική φωτογραφία ο αντιδήμαρχος Παλλήνης Στέφανος Σταυρινούδης φαίνεται να έχει στο ένα χέρι 6 δάχτυλα.

Αν κάποιος δει ακόμα προσεκτικότερα την φωτογραφία, είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για προϊόν επεξεργασίας και όχι κανονική φωτογραφία από την συνάντηση.

Η δημοτική αρχή της Παλλήνης μάλιστα είναι υπότροπη στο… κακό photoshop καθώς πριν από μερικά χρόνια είχε αναρτήσει φωτογραφία από την οποία είχε αφαιρεθεί ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κωστής Σμέρος.

