ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 00:22
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 23:38

Δικαίωση για τους New York Times: Δικαστής μπλόκαρε τους περιορισμούς Τραμπ στον Τύπο στο Πεντάγωνο

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε σήμερα την περιοριστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του Τύπου στο Πεντάγωνο, με την εφαρμογή της οποίας οι δημοσιογράφοι κινδύνευαν να χαρακτηριστούν «κίνδυνος για την ασφάλεια» εάν αναζητούσαν πληροφορίες που δεν έχουν εγκριθεί για δημοσιοποίηση.

Η αγωγή που κατέθεσε η εφημερίδα New York Times στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι αλλαγές πολιτικής από το υπουργείο Άμυνας πέρυσι του έδωσαν το ελεύθερο να απαγορεύει την κάλυψη σε δημοσιογράφους και ειδησεογραφικά μέσα που δεν του είναι αρεστά, παραβιάζοντας τις συνταγματικές διατάξεις για την ελευθερία του λόγου και τη δίκαιη διαδικασία.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν ότι η πολιτική αυτή είναι λογική και αναγκαία για την προστασία του στρατού.

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν υπό τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον Οκτώβριο του 2025 ορίζουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να θεωρηθούν «κίνδυνος» για την ασφάλεια και να ανακληθούν οι διαπιστεύσεις τους εάν παροτρύνουν μη εξουσιοδοτημένο στρατιωτικό προσωπικό να αποκαλύψει διαβαθμισμένες —και σε ορισμένες περιπτώσεις μη διαβαθμισμένες— πληροφορίες. Από τα 56 ειδησεογραφικά μέσα στην Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, μόνο ένα συμφώνησε να υπογράψει την αποδοχή της νέας πολιτικής, σύμφωνα με την αγωγή των Times. Οι δημοσιογράφοι που δεν υπέγραψαν παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους.

Το Πεντάγωνο συγκρότησε ένα νέο σώμα ανταποκριτών αποτελούμενο από μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα φιλικά διακείμενα στον Τραμπ μετά την «έξοδο» των δημοσιογράφων, γεγονός που οι Times χαρακτήρισαν ως απόδειξη ότι η πολιτική στοχεύει στην καταστολή της μη κολακευτικής κάλυψης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει άλλη μία αγωγή, του Associated Press (AP) για την απομάκρυνσή του από το σώμα ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επειδή το ειδησεογραφικό πρακτορείο αποφάσισε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την καθιερωμένη ονομασία «Κόλπος του Μεξικού», αντί για «Κόλπος της Αμερικής», όπως τον μετονόμασε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Ανησυχητική η ανάπτυξη F-16 της Τουρκίας στα κατεχόμενα – Πίεση για οριστική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 21χρονος ποδοσφαιριστής – Του έστησαν ενέδρα και τον πυροβόλησαν στο στήθος (Video)

CBS: Στο Πεντάγωνο προετοιμάζονται για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague, Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Έκρηξη στο φινάλε με ανατροπή από το -12 και «ζωντανός» για εξάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τα τέσσερα καθοριστικά ερωτήματα που θα κρίνουν την επόμενη φάση του πολέμου στο Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» - Απόφαση για έκτιση ποινής κατ' οίκον αλλά... ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

