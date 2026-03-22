Απειλές Τεχεράνης για πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ: Ιράν και Χεζμπολάχ βομβάρδισαν ξανά το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται ανησυχητικά, καθώς ο πόλεμος έχει μπει στην τέταρτη εβδομάδα του, χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν συνεχίζουν να απαντούν σε κάθε επίθεση του Ισραήλ.

Το απόγευμα από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν πύραυλοι, καθώς υπήρξαν και πυρά, με έναν άνδρα από το Ισραήλ να σκοτώνεται. Ήταν ο πρώτος θάνατος Ισραηλινού αμάχου που συνδέεται με πυρά από τον Λίβανο στον τωρινό πόλεμο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί επίσης στη μάχη στον νότιο Λίβανο.

Τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο την ίδια ώρα, έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, 80 γυναίκες και 40 υγειονομικοί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή:

Το Ισραήλ χτυπάει γέφυρες στον Λίβανο και απειλεί να κατεδαφίσει σπίτια

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατική δραστηριότητα» προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση μαχητών της Χεζμπολάχ και όπλων προς τον νότo.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη καταστρέψει τρεις γέφυρες στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες δέκα ημέρες και τώρα πάει να διαλύσει χωριά της χώρας με την δικαιολογία ότι «βρίσκονται στη γραμμή επαφής» ώστε να «εξουδετερώσει απειλές» σε ισραηλινές κοινότητες.

Ο Νετανιάχου θέλει να μπλέξει και την Ευρώπη στον πόλεμό του

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου βλέποντας πως ο Τραμπ κάνει σκέψεις για αποκλιμάκωση, αποφάσισε να επιχειρήσει να μπλέξει και την Ευρώπη στον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με τις ΗΠΑ.

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη (οι Ιρανοί), ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ελπίζοντας ότι θα… πείσει έτσι ευρωπαϊκά κράτη να εμπλακούν πιο ενεργά στον πόλεμο, την ώρα που βλέπει ότι το Ιράν όχι μόνο δεν έχει πέσει, αλλά συνεχίζει να απαντά με χτυπήματα σε Τελ Αβίβ και άλλες περιοχές του Ισραήλ.

«Ανθρωπιστική καταστροφή»

Ο Ράμζι Κάις, ένας Λιβανέζος ερευνητής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), δήλωσε στο Reuters πως το διεθνές δίκαιο απαιτεί από ένοπλους παράγοντες να λαμβάνουν υπόψη τη βλάβη που προκαλείται στους αμάχους από πλήγματα σε υποδομές όπως γέφυρες, ακόμη κι αν οι στόχοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Αν όλες αυτές οι γέφυρες χτυπηθούν, και η περιοχή που βρίσκεται νότια του Λιτάνι απομονωθεί από την υπόλοιπη χώρα, τότε η βλάβη που προκαλείται στους αμάχους θα είναι τόσο μεγάλη που θα έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή καθώς οι άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν στον νότο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και [να ικανοποιήσουν] άλλες βασικές ανάγκες», είπε ο Κάις.

Η καταστροφή σπιτιών στον νότιο Λίβανο ανεξαιρέτως θα ισοδυναμεί με απρόκλητη καταστροφή, που είναι έγκλημα πολέμου, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποιούν χερσαίους ελιγμούς όπως τους χαρακτηρίζει και στοχευμένες επιδρομές σε μαχητές της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων στον νότιο Λίβανο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε πως οι αεροπορικές και χερσαίες εκστρατείες έχουν στόχο την προστασία των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κατς προειδοποίησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι θα αντιμετωπίσει ζημιές σε υποδομές και εδαφικές απώλειες εκτός εάν η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί. Η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ και έχει πει ότι θέλει να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ.

