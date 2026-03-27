Παθήσεις ποδιού: Ποιες είναι και πώς αντιμετωπίζονται

Το πόδι αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αλλά συχνά παραμελημένες δομές του ανθρώπινου σώματος. Υποστηρίζει καθημερινά το βάρος μας, συμμετέχει στην κίνηση, στην ισορροπία και στην κινητικότητα, ενώ παράλληλα δέχεται μεγάλες μηχανικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Οι παθήσεις του ποδιού είναι πολυπαραγοντικές και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Μπορούν να ταξινομηθούν σε μηχανικές, δερματολογικές, ορθοπεδικές και συστηματικές, ανάλογα με την αιτιολογία και την κλινική τους εικόνα.

«Η εξειδικευμένη φροντίδα του ποδιού αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης και αντιμετώπισης πολλών παθήσεων, όπως οι παραμορφώσεις του ποδιού, οι τραυματισμοί από υπέρχρηση, οι αθλητικές κακώσεις, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Σε πολλές χώρες του κόσμου, η ποδιατρική αποτελεί μια αναγνωρισμένη επιστήμη υγείας που συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών», επισημαίνει ο δρ. Μάνος ΑρβανιτάκηςPhD Ποδίατρος.

Ανάμεσα στις πιο συχνές μηχανικές και ορθοπεδικές παθήσεις συγκαταλέγονται οι παραμορφώσεις, όπως:

  • Bλαισός μέγας δάκτυλος (hallux valgus)
  • Σφυροδακτυλίες
  • Πλατυποδία και
  • Κοιλοποδία

Οι καταστάσεις αυτές συχνά συνοδεύονται από πόνο, δυσκολία στη βάδιση και επιβαρύνσεις σε άλλες αρθρώσεις, όπως το γόνατο και η σπονδυλική στήλη.

Η αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει συντηρητικές παρεμβάσεις, όπως χρήση:

  • Εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων
  • Ειδικών ναρθήκων και
  • Κατάλληλων υποδημάτων

Eνώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική αποκατάσταση.
Ιδιαίτερα συχνές είναι και οι παθήσεις που σχετίζονται με την υπέρχρηση υπερβολική φόρτιση ιστών (τενόντων, μυών, οστών) και την αθλητικήδραστηριότητα, όπως:

  • Πελματιαία απονευρωσίτιδα,
  • Τενοντίτιδα του Αχίλλειου και
  • Σύνδρομα καταπόνησης

Οι παθήσεις αυτές εμφανίζονται συχνά σε αθλητές αλλά και σε άτομα με αυξημένη καθημερινή δραστηριότητα.

Η σύγχρονη ποδιατρική προσέγγιση περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση βάδισης
  • Αποφόρτιση των επιβαρυμένων περιοχών
  • Θεραπευτική άσκηση και
  • Καθοδήγηση για σωστή επανένταξη στη δραστηριότητα

Σημαντική κατηγορία αποτελούν και οι δερματολογικές παθήσεις του ποδιού, όπως:

  • Υπερκερατώσεις (κάλοι)
  • Μυρμηγκιές
  • Ονυχομυκητιάσεις και
  • Εισφρήσεις όνυχος

Παρότι συχνά θεωρούνται «απλές» καταστάσεις, μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο και επιπλοκές, ιδιαίτερα όταν δεν αντιμετωπίζονται σωστά.

Η εξειδικευμένη ποδιατρική φροντίδαπεριλαμβάνει:

  • Aσφαλή αφαίρεση των υπερκερατώσεων
  • Tοπική και συστηματική θεραπεία όπου χρειάζεται, καθώς και
  • Εκπαίδευση του ασθενούς για την πρόληψη υποτροπών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση των ποδιών σε ασθενείς με συστηματικά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Το διαβητικό πόδι αποτελεί μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε:

  • Έλκη
  • Λοιμώξεις και
  • Σε προχωρημένες περιπτώσεις, σε ακρωτηριασμό

Η πρόληψη μέσω τακτικής ποδιατρικής παρακολούθησης, η έγκαιρη αναγνώριση των σημείων κινδύνου και η σωστή αποφόρτιση αποτελούν βασικούς πυλώνες της αντιμετώπισης.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η σημασία της πρόληψης:

  • Η σωστή επιλογή υποδημάτων
  • Η διατήρηση καλής υγιεινής
  • Η έγκαιρη αξιολόγηση οποιασδήποτε ενόχλησης και
  • Η τακτική εξέταση από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας,μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εμφάνιση και την εξέλιξη των παθήσεων του ποδιού.

«Η σύγχρονη Ποδιατρική» τονίζει ο κ. Αρβανιτάκης, πρώτος Διδάκτωρ Ποδιατρικής στην Ελλάδα «δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναδεικνύοντας το πόδι ως βασικό πυλώνα της ανθρώπινης υγείας και λειτουργικότητας. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα η ανάγκη για εξειδικευμένη ποδιατρική φροντίδα, καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της πρόληψης και της σωστής αντιμετώπισης των προβλημάτων του ποδιού.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτή τη σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη ειδικότητα στον χώρο της υγείας, η οποία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης και της φροντίδας των ασθενών» καταλήγει ο ειδικός.

