Απλές χορευτικές κινήσεις μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στις ηλικιωμένες γυναίκες

Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου πτώσεων, μιας σημαντικής αιτίας τραυματισμών κυρίως σε ηλικιωμένους. Μάλιστα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο χορός μπορεί να εμπνεύσει κοινωνικές συνδέσεις, να βελτιώσει τη διάθεση και να βοηθήσει στη γνωστική λειτουργία, ενώ παράλληλα οδηγεί σε βελτιώσεις στην κινητικότητα, την αντοχή και τις ικανότητες βάδισης.

Είναι επίσης μια ιδανική μορφή εκγύμνασης ισορροπίας, επειδή η εκμάθηση διαφόρων βημάτων χορού απαιτεί υψηλή ακρίβεια κίνησης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ιδιοδεκτικότητας (της αντίληψής μας για την κίνηση και τη θέση του σώματός μας στο χώρο). Και αυτό με τη σειρά του, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση ή τη διατήρηση της σταθερότητας της στάσης μας.

«Η σταθερότητα της στάσης αναφέρεται στην ικανότητά μας να παραμένουμε όρθιοι και να ελέγχουμε τη θέση του σώματός μας στο χώρο. Αυτή η ικανότητα βασίζεται σε αισθητηριακά και κινητικά συστήματα.» όπως αναφέρει η Έμμα Χσιάουεν Τσεν, υποψήφιος Διδάκτωρ στην Επιστήμη Υγείας και Άσκησης, Πανεπιστήμιο Concordia σε άρθρο στον Independent.

«Η όρασή μας βοηθά να βλέπουμε πιθανά εμπόδια ή κινδύνους από σκοντάφτισμα, το αιθουσαίο κοχλιακό σύστημα του εσωτερικού αυτιού βοηθά με την αίσθηση του προσανατολισμού μας καθώς και της ακοής, και τέλος το σωματοαισθητικό μας σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την αίσθηση της αφής, του πόνου, της θερμοκρασίας και της θέσης του σώματος, εργάζεται για να αισθανθεί τις επιφάνειες κάτω από τα πόδια μας.» αναφέρει η Δρ. Τσεν.

Αυτά τα αισθητηριακά σήματα φτάνουν στον εγκέφαλο, όπως εξηγεί η ειδικός, ταξινομούνται και στη συνέχεια επιλέγεται η κατάλληλη κινητική απόκριση για να την εκτελέσει το μυοσκελετικό μας σύστημα.

Με την ηλικία, η σταθερότητα της στάσης μειώνεται καθώς τα αισθητήρια συστήματα βιώνουν αλλαγές. Μετράμε αυτή τη μείωση βάζοντας τους ανθρώπους να στέκονται όσο το δυνατόν πιο ακίνητοι και παρατηρώντας πόσο κινούνται ή ταλαντεύονται. Αν κάποιος ταλαντεύεται περισσότερο, θεωρείται λιγότερο σταθερός και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων.

Ενώ η έρευνα για τα μαθήματα χορού με φυσική παρουσία σε διάφορα στυλ έχει δείξει σταθερά βελτιώσεις στη σταθερότητα της στάσης του σώματος και τον κίνδυνο πτώσης, αυτά τα μαθήματα συχνά δεν είναι προσβάσιμα.

«Πολλές ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην άσκηση, όπως έλλειψη μεταφορικού μέσου, ρόλους φροντιστή στο σπίτι, μη προσβάσιμες εγκαταστάσεις άσκησης κ.λπ. Επιπλέον, εξειδικευμένοι δάσκαλοι χορού συχνά βρίσκονται μόνο σε μεγαλύτερες πόλεις που λειτουργούν ως κόμβοι χορού. Τα διαδικτυακά μαθήματα χορού μπορούν να προσφέρουν λύσεις για τη μείωση των εμποδίων και τη βελτίωση της πρόσβασης για τους ηλικιωμένους.».

Φέρνοντας το στούντιο χορού στο σπίτι

Σε συνεργασία με τον Andreas Bergdahl, PhD, και την Mary Roberts, PhD, η έρευνά που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Exercise Science διαπίστωσε ότι τα διαδικτυακά μαθήματα χορού βελτιώνουν τη σταθερότητα της στάσης του σώματος, τη δυναμική ισορροπία και τη δύναμη των γαμπών σε μεγαλύτερες γυναίκες.

Σε αυτήν την εργασία, στρατολογήσαμε γυναίκες ηλικίας 65+ από το Μόντρεαλ για να συμμετάσχουν σε μαθήματα 75 λεπτών εμπνευσμένα από το μπαλέτο και το μοντέρνο, δύο φορές την εβδομάδα, για 12 εβδομάδες μέσω Zoom.

Κάθε μάθημα χορού ξεκινούσε με μια προθέρμανση 15 λεπτών και ακολουθούσαν:

Πλιέ (λύγισμα των γονάτων)

Τένοντα (στέκεται στο ένα πόδι και εκτείνει το άλλο προς τα έξω)

Ακολουθία Balancé (ένα βήμα που κινείται σε ρυθμό βαλς)

Ακολουθία Jose Limón/Martha Graham (στυλ μοντέρνου χορού που δίνουν έμφαση στην ανάκαμψη από την πτώση και στα στρογγυλεμένα σχήματα της σπονδυλικής στήλης)

Χαλάρωση με καθιστές διατάσεις

Αυτές οι ασκήσεις επιλέχθηκαν επειδή δίνουν έμφαση στη μεταφορά βάρους, στην ισορροπία στο ένα πόδι, στην απομάκρυνση του σώματος από το κέντρο και στις συσπάσεις των μυών του ποδιού, καθώς και του κορμού. Ένας βοηθός ήταν παρών στο Zoom για κάθε μάθημα χορού για να βοηθήσει με την τεχνική υποστήριξη και να παρακολουθήσει τους συμμετέχοντες στο διαδίκτυο για λόγους ασφαλείας.

Ευρήματα

Μέσα σε έξι εβδομάδες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μειώσεις στο πόσο ταλαντεύονταν από πλευρά σε πλευρά ενώ στέκονταν ακίνητοι (αυτό που ονομάζεται μεσοπλευρική ταλάντωση) και αυξήσεις στη δυναμική τους ισορροπία. Μέχρι το τέλος του προγράμματος, είχαν επίσης μεγαλύτερη δύναμη στους μύες της γάμπας, η οποία αξιολογήθηκε ως ο αριθμός των ανυψώσεων της φτέρνας που ολοκλήρωσαν οι συμμετέχοντες σε 30 δευτερόλεπτα.

Οι βελτιώσεις σε αυτές τις ικανότητες μπορούν να μεταφραστούν σε μεγαλύτερη ευκολία σε καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν μεταφορά βάρους, όπως το περπάτημα, το κατέβασμα από το πεζοδρόμιο ή ακόμα και δουλειές του σπιτιού όπως το σκούπισμα του σπιτιού.

Διαβάστε επίσης:

Νέα έρευνα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του λάρυγγα από την ομιλία σε δυο χρόνια

Έρευνα: Θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης αιματολογικών καρκίνων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα πυροτεχνήματα του Πάσχα: «Μια φορά αρκεί, για να αλλάξει μια ζωή»