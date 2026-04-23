Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέα φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Νέα φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων αναμένεται να εφαρμόσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας νωρίτερα στο 11ο Οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ τα SPC φίλτρα, τα οποία ουσιαστικά δεν θα επιτρέπουν στους γιατρούς να χορηγούν θεραπείες που έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Μάλιστα, μέσω των συγκεκριμένων φίλτρων, ουσιαστικά θα ενταχθούν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όλα τα φύλλα των οδηγιών των φαρμάκων, ώστε να μπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά οι αλληλεπιδράσεις και οι αντενδείξεις των φαρμακευτικών ουσιών μεταξύ τους.

«Είμαι σίγουρος ότι το σύστημα με τα SPC φίλτρα θα το αντιγράψουν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι τα SPC φίλτρα (Summary of Product Characteristics) είναι ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου στην ΗΔΙΚΑ που ενσωματώνουν τις αντενδείξεις των φαρμάκων. Από τον Φεβρουάριο του 2026, «κόβουν» (μπλοκάρουν) τη συνταγογράφηση όταν αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα επίσημα στοιχεία του φαρμάκου, στοχεύοντας στον περιορισμό της δαπάνης και την ορθολογική χρήση, αρχικά σε 160 κατηγορίες φαρμάκων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν στα ογκολογικά φάρμακα, που ήδη δοκιμάζονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ουσιαστικά είναι οι νέοι κανόνες που θα ακολουθούνται από το ιατρικό σώμα όταν θα χορηγούν ογκολογικές θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που δεν θα υπάρχει ένδειξη θεραπείας, ο γιατρός θα μπλοκάρεται από το σύστημα και δεν θα μπορεί να χορηγήσει τα φάρμακα.

Αναφορικά με τις νέες τιμολογιακές πολιτικές στις ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε ότι το βασικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ήταν οι υψηλές τιμές. Όπως είπε, αν οι τιμές εξισωθούν με εκείνες της Ευρώπης, το πλεονέκτημα αυτό θα χαθεί, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με το παρελθόν.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της φαρμακευτικής έρευνας, επισημαίνοντας τη σημαντική υποχώρηση της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και τις ασιατικές χώρες. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του 2000, η Ευρώπη κατείχε ισχυρή θέση έναντι των ΗΠΑ, ενώ σήμερα έχει μείνει πίσω, με τις ΗΠΑ να προηγούνται κατά πολύ, την Κίνα να ακολουθεί δυναμικά και την Ινδία να την έχει ήδη ξεπεράσει.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς LTD και πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σχολιάζοντας τον διεθνή ανταγωνισμό στη φαρμακευτική βιομηχανία, δήλωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας φαίνεται να ολοκληρώνεται, όμως δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις που να αλλάζουν ουσιαστικά τις ισορροπίες υπέρ της, έναντι των ΗΠΑ ή της Κίνας». Όπως σημείωσε, «στην Κίνα επενδύθηκαν 109 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, έναντι 52 δισ. στην Ευρώπη και 71 δισ. στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Κίνα να περνά για πρώτη φορά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για μια αγορά που, καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα που η ίδια παράγει».

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: «Η αποζημίωση 4 κουτιών ταινιών σακχάρου ετησίως δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών CGM»

ΣΦΕΕ 2ο Patient Think Tank Summit: Έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του ασθενούς στη φαρμακευτική καινοτομία

«Γενιά μη καπνιστών»: Η Βρετανία προωθεί νόμο για δια βίου απαγόρευση αγοράς προϊόντων καπνού σε ανήλικους











