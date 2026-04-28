ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:02
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 11:22

Booking.com: Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για την Πρωτομαγιά

Η αργία της Πρωτομαγιάς σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί φέτος, αποτελεί αφορμή για σύντομες αποδράσεις.

Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί διατηρούν υψηλά ποσοστά ζήτησης, σημειώνοντας μάλιστα και αύξηση με τις γειτονικές χώρες να ακολουθούν.

Πρόσφατα στοιχεία της Booking.com, μέλος της Booking Holdings Inc, καταδεικνύουν αύξηση 19% στις συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές (εντός και εκτός Ελλάδας) για το διάστημα 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές επιλογές καταγράφοντας μάλιστα αύξηση 5% και 14% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν πιο «παραδοσιακοί» προορισμοί για ανοιξιάτικες αποδράσεις, όπως το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%).

Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στις αναζητήσεις προορισμών city breaks σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, με τη Ναύπακτο να ξεχωρίζει (+137%), τη Μονεμβασιά (+88%) και την Κέρκυρα (+59%) να ακολουθούν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών σε προορισμούς που έντονα συνδεδεμένες με αυθεντικές τοπικές εμπειρίες.

Η Καλαμάτα σημειώνει επίσης άνοδο (+46%), ενώ τα Ιωάννινα παραμένουν σταθερά δημοφιλή (+5%).

Πέρα από τους εγχώριους προορισμούς η Ρώμη (+7%), η Κωνσταντινούπολη (+19%) και το Λονδίνο (+16%) συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές οι οποίες σημείωσαν αύξηση.

Αντίθετα, παρατηρείται μικρή υποχώρηση στο ενδιαφέρον για προορισμούς όπως η Βουδαπέστη (-18%) και η Βιέννη (-19%), υποδηλώνοντας μια πιθανή μετατόπιση των προτιμήσεων προς άλλες πόλεις ή την ταύτισή τους με περισσότερο χειμερινές αποδράσεις.

Σύμφωνα με την Booking.com η συνολική αύξηση των αναζητήσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική των σύντομων ταξιδιών και των αποδράσεων της «τελευταίας στιγμής». Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αποτελεί ιδανική ευκαιρία για μικρές «αποδράσεις ανανέωσης», με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, φυσική ομορφιά και αυθεντικές εμπειρίες.

Διαβάστε επίσης:

Το «ζωντανό γλυπτό» του Potsdam: Ο ελέφαντας που «μεγαλώνει» εδώ και τρεις αιώνες

Η Άνδρος «συστήνεται» δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά​​​​​​​​​​​​

Αστυπάλαια: Νέοι «ύμνοι» για την «πεταλούδα του Αιγαίου» – Το αφιέρωμα του Travel and Tour World

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

Και νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό – «Κολλάει»… ασυστόλως η πλατφόρμα

Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

Χανιά: Θύμα απάτης 47χρονη, της πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες»

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

