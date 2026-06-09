search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 15:26

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy

09.06.2026 15:26
1
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στο Σύνταγμα.  Με μια λαμπερή γιορτή, το νέο κατάστημα της Allwyn άνοιξε και επισήμως τις πόρτες του, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της νέας εποχής για το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Εκεί όπου η καρδιά της πόλης δεν σταματά ποτέ να χτυπά, στην πλατεία Συντάγματος, εκατοντάδες επισκέπτες απόλαυσαν ένα ολοήμερο party, γεμάτο μουσική, κέφι και θετική ενέργεια. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το κατάστημα του αύριο, που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των πελατών μέσα από έναν μοναδικό, σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο με στόχο να προσφέρει άνεση και διαδραστικότητα.

Χορηγοί του ξεχωριστού event ήταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper και Happy, με τους Τάκη Γιαννούτσο, Θοδωρή Βαμβακάρη, Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση να ψυχαγωγούν τον κόσμο μέσα από ζωντανές εκπομπές. Ο DJ Spector ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διάθεση και τα… ντεσιμπέλ με τα μουσικά του set, ενώ τα giveaways και οι εκπλήξεις διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth
Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρή Βαμβακάρης ψυχαγώγησαν το κοινό μέσα από ζωντανές εκπομπές
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα
Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρης Καλυβάτσης διατηρήσαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών με live εκπομπές
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth
Η ομάδα της Allwyn
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Δείτε τα highlights από τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας:

18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

6994515
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

laser-eye-surgery_0906_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Laser μυωπίας: Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την επέμβαση και γιατί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
tsoukalas_2304_1460-820_new

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

1 / 3