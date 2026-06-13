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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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13.06.2026 10:38

Πολεοδομίες της… δικογραφίας και μία εξαίρεση

13.06.2026 10:38
deimarxeio argyroupolis

Η μεγάλη έρευνα των Αρχών που έφερε στο φως το τερατώδες κύκλωμα στις πολεοδομίες έχει συγκλονίσει τους πάντες. Όχι ότι δεν ήταν γνωστό πρόβλημα διαφθοράς στις υπηρεσίες αυτές, αλλά όπως και να γίνει, άλλο να το υποψιάζεσαι ή ακόμα και αν το βιώνεις κι άλλο να αποκαλύπτεται αυτό το εύρος και το βάθος του σκανδάλου.

Βέβαια, δεν είναι όλες οι πολεοδομίες έτσι – όπως παντού υπάρχουν ζώνες διαφθοράς και ζώνες έντιμης εκτέλεσης των καθηκόντων.

Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι στην τεράστια δικογραφία αναφέρονται παραδείγματα προ μίμηση.

Μάλιστα ειδικά για την Πολεοδομία Ελληνικού – Αργυρούπολης υπάρχει, αναφέρουν πληροφορίες, η διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες είναι «υποδειγματικές». Αναγνωρίζοντας προφανώς ότι πρόκειται για υπηρεσία που στέκεται στο ύψος της, και εφαρμόζει με εντιμότητα και καθαρότητα το νόμο χωρίς καμία σκιά. Κι ας… στενοχωρεί μάλλον αυτό κάποιους…

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