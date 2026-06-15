Συνταγματική Αναθεώρηση: Με αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σήκωσε αυλαία η Επιτροπή- Καταγγελία ΚΚΕ για τη μηνιαία διάρκεια, αποχώρηση της Πλεύσης λόγω Βορίδη

Με ενστάσεις και διαφωνίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες της η Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι συνεδριάσεις θα «τρέχουν» κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Σύμφωνα δε με το πλάνο των συνεδριάσεων που παρουσιάστηκε στους βουλευτές, φαίνεται πως οι συνεδριάσεις θα τρέξουν έως τις 15 Ιουλίου, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ.

Από την αντιπολίτευση εκφράστηκε διαφωνία καταρχάς σχετικά με την εκλογή του Μάκη Βορίδη στη θέση του προέδρου της Επιτροπής, αρχής γενομένης από την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία πήρε το λόγο με το καλημέρα και ανακοίνωσε ότι δε θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία, διευκρινίζοντας και με δηλώσεις της λίγο αργότερα ότι η Πλεύση αποχωρεί. Σημείωσε μεταξύ άλλων πως αποτελεί «ακραία προσβολή στη δημοκρατία το να προεδρεύει ο κ. Βορίδης» στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ τον κατηγόρησε για «ψευδορκία» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, έθεσε το ερώτημα προς τα κόμματα ποιοι ήταν οι δύο βουλευτές από την αντιπολίτευση που υπερψήφισαν τον πρόεδρο.

Τις ενστάσεις για το πρόσωπο του Μάκη Βορίδη έδειξε να αναγνωρίζει και ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε στο μήκος κύματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως «Ο πρωθυπουργός “τρολάρει” τη Συνταγματική Αναθεώρηση χρίζοντας εσάς πρόεδρο! Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας».

Μηνιαία αντί για δίμηνη διάρκεια κατήγγειλε ο Γιάννης Γκιόκας

Για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο οργάνωσης της συζήτησης εξέφρασαν διαφωνίες τόσο ο Γιάννης Γκιόκας από το ΚΚΕ όσο και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος. Αφενός υπογράμμισαν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί, αφετέρου επισήμαναν ότι δε θα πρέπει να υπάρχει ομαδοποίηση της συζήτησης κρίσιμων άρθρων όπως για παράδειγμα το άρθρο 16 μαζί με άλλα άρθρα. Ο εισηγητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών έως 15 Ιουλίου, με βάση τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων που παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής και διαμαρτυρήθηκε εντόνως καλώντας η Επιτροπή να καταθέσει την έκθεσή της στο χρόνο που αποφάσισε η Ολομέλεια, δηλαδή στις 10 Αυγούστου, και όχι νωρίτερα, γιατί τότε μιλάμε ουσιαστικά για ένα μήνα συζήτησης και «συντόμευση επί της συντόμευσης».

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι ο χρόνος είναι υπερεπαρκής, διότι στην προτείνουσα Βουλή η συζήτηση αφορά το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν και όχι το σε ποια κατεύθυνση, επικαλέστηκε δε το παράδειγμα της προηγούμενης αναθεώρησης σημειώνοντας ότι τότε 71 άρθρα συζητήθηκαν σε 18 συνεδριάσεις, ενώ τώρα για 34 άρθρα έχουν προγραμματιστεί 14 συνεδριάσεις. Ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα κλίμα συναίνεσης, πρότεινε άρθρα που θα προταθούν από την αντιπολίτευση και δεν συμπεριλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία.

ΣΥΡΙΖΑ: Τσεκούρι Μητσοτάκη – Βορίδη στη διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης

Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε μεταξύ άλλων, ευτελισμό της διαδικασίας από τον Βορίδη και εργαλειοποίηση από πλευράς κυβέρνησης: «Μόλις έναν μήνα περιθώριο (μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026) για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βορίδης, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία, κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις προειδοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη συζήτηση για την Αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση (15.6.26) ο Γιώργος Γαβρήλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής, κατήγγειλε την εργαλειοποίηση της διαδικασίας από την κυβέρνηση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, μετά από επτά χρόνια απόλυτης απαξίωσης του Κράτους Δικαίου, επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο, μόλις ενός μήνα. «Δεν φταίει το Σύνταγμα για την απαξίωση των θεσμών και της Δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά οι δικές σας πολιτικές ευθύνες”, τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «νομικό λαϊκισμό της ιστορικής συγκυρίας».

Αναφερόμενος, δε, στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο Γιώργος Γαβρήλος ως προς την επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς την ως «ξεκάθαρο τρολάρισμα» και «φάρσα» του Πρωθυπουργού απέναντι στη διαδικασία, αφού όπως σχολίασε η μνήμη δεν έχει ασθενήσει από τότε που στην Ολομέλεια συζητήθηκαν διεξοδικά οι χειρισμοί του σε προγενέστερες «σκοτεινές» υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Τέλος, ο Γιώργος Γαβρήλος τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει τις δικές του ολοκληρωμένες, προοδευτικές προτάσεις με το βλέμμα στο μέλλον, αρνούμενος ωστόσο να νομιμοποιήσει μια fast-track διαδικασία που γίνεται καθαρά για μικροκομματικούς, προεκλογικούς λόγους».

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