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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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16.06.2026 09:42

Μαρινάκης: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο των ανταγωνιστών της αντιπολίτευσης εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για τους νέους έως 25 ετών

16.06.2026 09:42
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Σφοδρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open.

«Αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, οι δύο ανταγωνιστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, μου θυμίζει αυτούς που συζητάνε για μια άλλη οικογένεια, για το πού θα πάει διακοπές, για το τι σπίτι θα αγοράσει, χωρίς να τους έχει πει κανείς αν μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα για όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πού θα κατευθυνθούν οι πόροι, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα παραχθεί νέος πλούτος.

«Η αντιπολίτευση μιλάει για το πού θα δοθούν λεφτά και πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μεγαλώσει η πίτα κι άλλο και να μπορούν να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα», σημείωσε.

«Κανένας δεν είναι αντίθετος με οτιδήποτε βοηθάει τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να μειωθούν κι άλλοι φόροι, όλοι θέλουμε να δοθούν ακόμη περισσότερα.

Η διαφορά ημών με τα άλλα κόμματα είναι ότι εμείς περιγράφουμε και εφαρμόζουμε πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα στο κράτος και στο τέλος της ημέρας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέτρα που βοηθούν την κοινωνία», τόνισε.

«Μηδενίζουμε τους φόρους»

«Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών», δήλωσε.

«Αυτά τα μέτρα, ο μηδενισμός του φόρου και οι μειώσεις φόρων, δεν χειροκροτήθηκαν από την αντιπολίτευση. Δεν υποδέχθηκαν με την αυτονόητη θετική στάση μια πολιτική που αφορά όλες τις δραστηριότητες ενός νέου ανθρώπου», είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι καταθέτει διαδοχικές προτάσεις χωρίς να εξηγεί πώς αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

«Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έρχεται να κυβερνήσει τον τόπο. Την άλλη φορά μιλούσε για τετραήμερη εργασία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, όταν ακόμη δεν είχαν μπει φίλτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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